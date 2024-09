„Noi ne dorim să fie un impact cât mai mic. Este posibil ca, pentru consumatorii cu un consum de peste 300 kilowatt oră pe lună să se ieftinească facturile ca urmare a ridicării acestor constrângeri din prezent. Pentru cei care se încadrează la sub 100 de kilowatt oră pe lună, e adevărat că, fără măsuri de subvenţionare, de compensare a preţului, facturile ar putea să crească. Şi atunci, tema noastră principală, şi lucrăm la o hotărâre de Guvern pentru un grup de lucru interministerial la nivelul Guvernului să definim foarte bine consumatorul vulnerabil din sectorul energetic şi acei români să primească un sprijin din partea statului astfel încât facturile lunare să fie suportabile”, a declarat Sebastian Burduja în timpul unei vizite în judeţul Alba.

„Noi acum pregătim perioada de după 1 aprilie 2025. Ce înseamnă asta? Noi am făcut nişte simulări. Pentru românii care plătesc astăzi 1,3 lei (pe kWh – n.r.), de fapt, plătesc sub plafon, aţi văzut că furnizorii s-au dus mai jos, sub aceste plafoane, cel mai probabil facturile vor fi mai mici. Pentru românii care plătesc acest 0,68 lei, deci au un consum sub 100 de kWh pe lună, vom găsi măsuri ţintite pentru cei care sunt vulnerabili, cei care au într-adevăr nevoie de sprijin”, a mai spus ministrul Energiei.