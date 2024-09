Viitorul sună bine! Amalia Singuran, cea mai bună clasare din istorie la Europeanul de triatlon din Spania!

Componentă a lotului național, sportiva de la CSM Constanța a terminat finala Campionatul European de U17 de la Banyoles pe locul 10 la general, acest rezultat fiind cel mai bun din istoria triatlonului feminin românesc la o competiție continentală.

Înaintea Campionatelor Balcanice de triatlon care vor avea loc între 5-6 octombrie la Izvorani, 8 dintre componenții lotului național de juniori al României au fost prezenți la Europeanul U17 de la Banyoles.

La concursul din Spania, Amalia Singuran, sportiva de la CSM Constanța pregătită de Cristian Doicescu, a reușit un rezultat foarte bun. A terminat finala feminină pe locul 10. din 77 de sportive. Performanța reprezintă cea mai bună clasare feminină „tricoloră” la o competiție de asemenea anvergură.

Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon este încântat de rezultatul obținut de tânăra sportivă.

„Amalia se află într-o revenire spectaculoasă după o perioada dificilă si a reușit sa obțină cea mai buna clasare la categoria feminin la un Campionat European din istoria Federației Române de Triatlon. A arătat tărie de caracter si faptul ca a avut capacitatea mentală sa iși revină după o perioadă atât de dificilă este mai important pe termen lung decât orice aspect când vorbim de înalta performață” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

Amalia vine după o perioadă dificilă, în care și-a schimbat clubul și antrenorul, și după un loc 51 ocupat la Campionatul European de Juniori de la Balikesir, Turcia.

„Clasarea pe locul 10 la Campionatul European de triatlon din Banyoles reprezintă un rezultat remarcabil pentru mine, având în vedere începutul dificil de sezon. La primele competiții, performanțele mele nu au fost la nivelul dorit, fiind momente în care forma fizică nu a fost optimă. Cu toate acestea, am reușit să mă mențin motivată și focusată. Competiția a fost intensă, cu adversare de top , iar fiecare probă, înotul, ciclismul și alergarea, a cerut maximum de efort și concentrare. Sunt mândră că am reușit să mă mențin printre primele zece într-o competiție de acest nivel și consider că este un pas important în progresul meu. Acest loc nu reflectă doar munca și pregătirea mea, ci și sprijinul echipei și al celor care au fost alături de mine” – Amalia Singuran, componentă a lotului național de triatlon, legitimată la CSM Constanta.

Din luna iunie, Amalia este legitimată la Clubul CSM Constanța acolo unde este pregătită de Cristi Doicescu, cel care îi antrenează pe Carol Popa și Raul Petre.

„Rezultatul ne-a surprins în mod plăcut si ce este mai important este că a dat încredere, că a arătat că se poate și că știe ce are de făcut pe viitor pentru a continua în acesta direcție. Amalia este foarte serioasă, o sportivă de moral. Am încercat să îi arăt susținere morală la început și apoi, cu ajutorul evoluțiilor ei, să prindă încredere treptat în capacitățile ei. Schimbarea s-a simțit bine la Cupa Europeană de la Izvorani, acolo unde a mers bine, apoi a venit o perioada mai puțin bună, cu un loc 51 la Campionatul European de Juniori de la Balikesir, Turcia. Aici a fost momentul în care am înțeles de ce anume avem nevoie. A fost un eșec benefic și util, deoarece am înțeles amândoi unde avem de lucrat. Cu un moral mai afectat, dar din punct de vedere tehnic făcând tot ce se putea pentru a îndrepta lucrurile în timpul rămas pâna la Campionatul European de Tineret, a abordat competiția fără prea mari așteptări, dar împăcată cu gândul că am făcut tot ceea ce s-a putut în timpul avut la dispoziție” – Cristian Doicescu, antrenor CSM Constanța Triatlon.

Urmează Campionatul Balcanic, în România

Acum, Amalia trage tare înaintea Campionatului Balcanic de la Izvorani.

“Următoarea mea competiție este Campionatul Balcanic de la Izvorani, o competiție pe care o aștept cu nerăbdare fiind un eveniment important în calendarul meu sportiv. Pregătirea pentru acest campionat a fost intensă și sunt încrezătoare că voi putea oferi o performanță pe măsură așteptărilor” – Amalia Singuran, componentă a lotului național de triatlon, legitimată la CSM Constanta.

Șeful triatlonului din România este încântat de rezultatele juniorilor de la ultimele competiții.

„Locul 7 obținut de Carol Popa la Campionatul European U19, alături de locul 10 la Campionatul European U17 al Amaliei si de locul 10 la ștafetă mixtă sunt un indicator clar că direcția este foarte bună deoarece este foarte important de menționat că în strategia noastră nu avem ca obiectiv rezultate la categoria juniori cu orice preț, dacă se manifestă, sunt bine venite, dar nu acesta este scopul. Pe noi ne interesează dezvoltarea sportivului pe termen lung și nu ”arderea” lui pentru obținerea de rezultate pe termen scurt. Ținta este să facem înaltă performanță la categoria elite, nu sa ajungem cu sportivii consumați si epuizați acolo. Avem sprijinul președintelui ANS, doamna Elisabeta Lipa, care crede cu adevărat în sportul olimpic de mare performanță și acesta este un lucru extraordinar, pentru că prin finanțarea primită putem să ne atingem obiectivele pe termen lung. O șansă extraordinară!” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

7 sportivi români au terminat Europeanul de la Banyoles

Sportivii care au reprezentat România la Campionatul European de U17 de la Banyoles sunt: Amalia Singuran, CSM Constanta Triatlon, Diana Alexandru Constantinescu, Dacia Natație Triatlon, Raluca Vîlcu, Clubul Sportiv Olimpia București, Rareș Popa, @politehnicacluj, Gabriel Mihailescu, CSM Constanta Triatlon, Mihai Galoiu, Andrei Laiu, Clubul Sportiv Olimpia București, iar componența ștafetei mixte a fost: Rareș Andrei Laiu, Amalia Singuran,Alexandru Rareș Popa, Raluca Vîlcu. În urma unei coleziuni în proba de bicicleată, Dea Blaga, componenta Clubului Sportiv Olimpia București nu a terminat cursa. Sportivii sunt pregătiți de antrenorii Iosif Crișan, Cristian Doicescu și Alex Toma.

Foto: Facebook Federația Română de Triatlon