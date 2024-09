Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie pentru elevi „pentru asigurarea bunei desfasurari a cursurilor si activitatilor desfasurate in unitatile de invatamant preuniversitar si in toate spatiile educatiei si formarii profesionale”, potrivit unui proiect de modificare a Legii Educației, aflat la comisiile permanente ale Senatului.

Școlile ar putea decide introducerea obligatorie a uniformelor școlare. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat prevede ca uniforma școlară să fie acordata elevilor in mod gratuit, potrivit portalinvatamant.ro. Inițiativa mai prevede că Ministerul Educației va stabili detaliile tehnice privind obiectele vestimentare si de incaltaminte ce compun uniforma scolara.

In expunerea de motive a proiectului de lege se arata ca, „potrivit studiilor realizate de Comisia Europeana, abandonul scolar este cauzat de problemele personale sau de familie, dificultati de invatare sau in cele mai multe cazuri, situatia socioeconomica precara, care din pacate se poate traduce prin imposibilitatea parintilor de a sustine achizitionarea rechizitelor sau a obiectelor vestimentare necesare frecventarii cursurilor fizice, ori a mijloacelor informatice pentru asigurarea accesului la cursurile in format on-line”.

De asemenea, mai scrie initiatorul proiectului legislativ, Legea invatamantului preuniversitar prevede deja ca elevii au „obligatia de a se prezenta la scoala intr-o tinuta vestimentara decenta si adecvata, conform regulamentului unitatii de invatamant preuniversitar”.