Nestlé și UNESCO sprijină tinerii interesați să se implice în proiecte de sustenabilitate climatică, prin inițiativa “Youth Impact – Because You Matter”

Tinerii pot câștiga o bursă de 6 luni de formare și mentorat cu experți de la Nestlé și UNESCO dacă aplică și sunt admiși la inițiativa Global Youth Grant Scheme intitulată „Youth Impact – because You Matter”, cu accent pe durabilitatea mediului și acțiunea climatică. În cadrul acestui proiect, 100 de burse în valoare de 8.500 USD fiecare sunt disponibile la nivel global, respectiv câte 20 fiind desemnate pentru fiecare regiune UNESCO: Africa, Regiunea Arabă, Asia și Pacific, Europa și America de Nord și America Latină și Caraibe.

În 2023, UNESCO a lansat Schema globală de granturi pentru tineret și un cont special asociat cu mai mulți donatori, pentru le a oferi tinerilor resursele și abilitățile de care au nevoie pentru a dezvolta și implementa soluții inovatoare și pentru a obține un impact social pozitiv în comunitățile lor.

Nestlé și UNESCO sprijină prin această schemă de granturi 100 de tineri din toate regiunile lumii, având ca scop sprijinirea tinerilor pentru a-și ajuta comunitățile prin acțiuni climatice și inițiative de durabilitate a mediului.

Pentru a aplica, candidații trebuie să trimită la acest link propunerea de proiect înainte de 8 aprilie 2025, ora 23:59 CET! Cererile depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare.

YOUTH IMPACT – BECAUSE YOU MATTER – Pentru sustenabilitatea mediului și acțiunea climatică este o inițiativă condusă de UNESCO în colaborare cu Nestlé, susținută de Platforma Nestlé de antreprenoriat pentru tineret. Acesta urmărește să sprijine tinerii să-și ajute comunitățile prin acțiuni climatice și inițiative de durabilitate a mediului, oferindu-le resursele și abilitățile necesare pentru a-și implementa proiectele inovatoare.

„O viitoare forță de muncă înalt calificată și o aprovizionare mai sustenabilă cu materii prime sunt esențiale pentru succesul pe termen lung al Nestlé”, a declarat Laurent Freixe, CEO Nestlé. „Ne confruntăm cu provocarea de a hrăni o populație în creștere, în timp ce abordăm cauza și efectul schimbărilor climatice. Acestea sunt provocări critice care necesită acțiuni decisive. De aceea, sprijinim tinerii factori de schimbare în rezolvarea acestora”.

Youth Impact: Why You Matter va oferi beneficiarilor de granturi traininguri și programe de mentorat, care sunt adaptate nevoilor și priorităților lor. Aceste cursuri vor fi dezvoltate parțial de Platforma de antreprenoriat pentru tineret (YEP) a Nestlé, care va servi și ca centru prin programul de șase luni de consolidare a capacităților.

Programul se aliniază cu inițiativa mai amplă Nestlé Needs Youth, care a ajutat zece milioane de tineri să acceseze oportunități economice în ultimul deceniu. De asemenea, întărește angajamentul pe termen lung al companiei față de tineret, ca parte a strategiei sale reînnoite, care include sprijin pentru tineri pentru a-și dezvolta competențe pregătite pentru viitor până în 2030, pentru a încuraja următoarea generație de angajați, antreprenori agricoli și antreprenori din domeniul alimentar.

