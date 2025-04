Premieră editorială: 100 de povești despre încăpățânarea de a reuși în viață!

O premieră absolută pe piața editorială din România este programată pentru miercuri seară, când Asociația The Social Incubator, cu sprijinul Editurii Niculescu, lansează volumul intitulat ”Portrete ale curajului”, o culegere de povestiri despre 100 de tineri instituționalizați care și-au găsit un drum în viață datorită sprijinului primit din partea unor oameni inimoși și cu viziune.

Cele 100 de povești de viață din cartea ce va fi lansată miercuri, 9 aprilie, la ora 18:30, la Arcub Gabroveni (Str. Lipscani 84-90, harta), sunt doar o parte din miile de istorii individuale care marchează cei zece ani de când Asociația The Social Incubator (TSI) sprijină integrarea socioprofesională a tinerilor instituționalizați, prin proiecte educaționale, de mobilitate și de antreprenoriat social.

Cartea ”Portrete ale curajului” a fost creată de Asociația The Social Incubator cu ajutorul agenției V+O Communication, iar Editura Niculescu a preluat benevol toată partea de editare și comercializare a acestei inedite culegeri de povești de viață. Puteți comanda volumul ”Portrete ale curajului” online aici.

”Acest demers editorial este unul de suflet, pentru că ceea ce fac cei de la The Social Incubator este extraordinar. Ei le dau acestor tineri șansa pe care aproape nimeni altcineva nu le-a oferit-o. De aceea, când au propus proiectul, am fost de acord și ne-am implicat. Ne dorim ca aceste povești să fie citite de cât mai mulți români, fie pentru a se inspira din ele, fie pentru a se decide să contribuie, la rândul lor, la proiectele asociației”, spune Andrei Niculescu, director general Editura Niculescu.

Numitorul comun al acestor povești este tenacitatea cu care tinerii și-au urmat chemarea, refuzând să se resemneze cu un destin prefabricat. Au căutat, au explorat, au eșuat uneori, dar nu s-au oprit până când nu au găsit acel ceva care le aprinde scânteia interioară, transformând munca în pasiune și viața într-o expresie autentică a potențialului lor unic. Sunt tineri care și-au găsit vocația și loc de muncă în domenii precum muzică, gătit, IT, asistență socială, cosmetică, practică profesii liberale sau studiază la instituții de învățământ de prestigiu din afara țării.

”Ajutorul dat de cele peste 50 de companii naționale și internaționale ne-a permis să dezvoltăm programe strategice care să genereze un impact real atât pentru tinerii vulnerabili pe care îi sprijinim, cât și pentru partenerii noștri. Am avut un impact pozitiv asupra unui număr de peste 65.000 de tineri din toată țara, în acești zece ani, ajutându-i să se integreze în societate și pe piața muncii”, spune Ionuț Pascu, membru fondator al Asociației The Social Incubator.

”Vreau să le mulțumesc celor 100 de tineri, ale căror povești le veți citi, pentru deschidere și pentru că au acceptat să ne ajute să inspirăm și mai mulți tineri care poate nu au găsit încă resursele pentru a răzbi. Puterea exemplului este nelimitată. Iar dorința de a reuși, de multe ori în ciuda tuturor aparențelor, este ceea ce-i caracterizează pe fiecare dintre eroii volumului Portrete ale Curajului”, spune Adriana Preda Director General al Asociației The Social Incubator.

Veniturile obținute din vânzarea cărții ”Portrete ale curajului” vor contribui la finanțarea programului principal al asociației, #tinerideviitor, prin care sunt susținuți tinerii instituționalizați și cei proveniți din medii vulnerabile, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, în procesul de integrare socio-profesională, printr-o gamă de intervenții personalizate menite să-i îndrume nu numai către un loc de muncă, ci către un parcurs profesional care să le asigure independența pe termen lung.

Prin programele sale personalizate, The Social Incubator oferă o gamă cuprinzătoare de servicii pentru a sprijini tinerii care provin din medii vulnerabile, în special cei instituționalizați, inclusiv sprijin în continuarea studiilor, servicii de orientare în carieră, integrare pe piața muncii, sprijin psiho-emoțional, cursuri de pregătire profesională, stagii de practică, mentorat, coaching, acces la finanțare și oportunități de creare de rețele profesionale.

Această abordare le permite tinerilor participanți să-și transforme potențialul în oportunitate, să devină independenți și să își construiască un parcurs educațional și profesional adaptat potențialului/profilului lor. Mai mult, componenta de antreprenoriat social este foarte puternică și sprijinim tinerii antreprenori sociali să își perfecționeze modelele de afaceri, să-și consolideze abilitățile de conducere și să construiască o bază solidă pentru succesul pe termen lung.

DESPRE ASOCIAȚIA THE SOCIAL INCUBATOR

Înființată în 2014, Asociația The Social Incubator este o organizație non-guvernamentală românească, cu un puternic caracter „grassroots”, dedicată sprijinirii tinerilor din medii vulnerabile, în special a celor orfani și abandonați. În cei peste 10 ani de activitate, am implementat mai mult de 50 de proiecte și am sprijinit direct peste 65.000 de tineri din toată România, extinzându-ne recent și în Republica Moldova și SUA.

Prin inițiative inovatoare, Asociația The Social Incubator generează schimbări sistemice în educație, integrare profesională și incluziune socială. Oferim tinerilor servicii esențiale, precum formare profesională, stagii de practică, sprijin în găsirea unui loc de muncă, dezvoltare personală și sprijin pentru sănătate.

Misiunea noastră este de a transforma vulnerabilitatea în oportunitate, prin parteneriate strategice de tip Creating Shared Value (CSV) cu mediul privat, instituții publice și comunități locale. Investim în soluții sustenabile, contribuind la un viitor mai echitabil, în care fiecare tânăr să aibă șansa unui trai independent și demn.

Despre Editura Niculescu

Editura Niculescu este una dintre cele mai apreciate edituri din România, cu o tradiție de peste 31 de ani în piața de carte, dar este foarte probabil ca cei mai mulți să ne știți pentru manuale și auxiliare școlare, limbi străine și dicționare, de pe care ați învățat la școală.

Începând cu anul 2018, politica noastră editorială a căpătat o direcție nouă, ca răspuns la căutările și nevoile cititorilor. Astfel, oferta noastră, pe care o dezvoltăm permanent și consistent, cuprinde cărți de referință din domenii precum: cărți pentru copii, self-help (dezvoltare personală, familie și parenting, sănătate, profesie), cărți de informare (actualitate, afaceri, cultură generală, autocunoaștere) și ficțiune, cu două colecții lansate de curând – Noir – cărți thriller & Rouge – cărți romance. Totodată, o selecție reprezentativă de titluri bestseller este disponibilă și în format e-book sau audiobook.