Apar tranzacțiile cu aur digital!

Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a lansat o inițiativă care ar putea transforma radical piața aurului în Londra, evaluată la aproape 930 de miliarde de dolari.

Revoluție pe piața aurului. Consiliul Mondial al Aurului (WGC) propune introducerea unor titluri digitale care să reprezinte lingouri fizice păstrate în seifuri britanice. Acestea sunt denumite Pooled Gold Interest (PGI) și ar oferi investitorilor drepturi protejate asupra aurului. De asemenea, aceștia ar putea cumpăra fracțiuni din lingourile tradiționale de 400 de uncii.

Sistemul propus de Consiliul Mondial al Aurului ar funcționa ca o alternativă la metodele actuale: aur alocat (lingouri sau monede individuale păstrate separat) și aur nealocat (o creanță asupra unei cantități generale deținută de furnizor).

Aurul alocat înseamnă că investitorul deține în mod legal lingouri sau monede specifice, identificate clar, păstrate separat pentru el într-un seif. Aurul nealocat, îi oferă investitorului doar o creanță asupra unei cantități de aur deținută de un furnizor, fără a deține fizic bare sau monede, potrivit Hotnews.ro.