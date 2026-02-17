Ciprian Ciucu acuză: Transportul public îi costă pe bucureșteni 1,7 miliarde de lei pe an!

Situație halucinantă la STB. Ciprian Ciucu a constatat cu stupoare că transportul public costă 1,7 miliarde lei pe an, adică cât tot bugetul anual al unui oraș precum Brașovul.

Primarul general al Capitalei a decis să arunce o privire pe organigrama Societății de Transport București și a descoperit cheltuieli uriașe. Ciprian Ciucu spune că STB a ajuns să consume cât o primărie de sector.

”Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama și „procesele de management” ale STB. În acest caz „procese de management” este un eufemism pentru absurdul plasat undeva între conformismul dintre „Rinocerii” lui Ionescu și birocratia opresivă și impresonală a la Kafka.

Totul pe bani mulți, sume uriașe, astronomice!!

Să vă dau câteva cifre, pentru context…

În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei.

Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc. Deci acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov. Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7 – 3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7…

Bun, acum vă spun aceste lucruri în preambulul masurilor care vor fi luate, pentru că nu pot lăsa lucrurile așa!!! Da, STB nu e direct sub Primarul General. Este sub Consiliul General și sub ADITPBI. Dar nu pot să nu mă implic, pentru că nu m-ați votat să mă uit în altă parte în timp ce…Acum mă pregătesc temeinic seara, în weekend-uri când pot și când mă înțelege familia. Ghinion, vorba clasicului, am suficientă experiență profesională (inclusiv în evaluari) pentru a analiza datele pe care reușesc să pun mâna.

Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele, apoi va trebui să agreăm un plan de restructurare/reechilibrare bugetară. Revin cu detalii zilele următoare.

„Nu capitulez!”, strigă Berenger, personajul principal, la finalul piesei lui Ionesco!

Voi veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Dar va fi important să fie susținută și de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc ca STB are Consiliul de Administrație propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizații?!? Vă reamintesc, încă o dată, Consiliul General a refuzat auditul propus de către mine!

Voi reuși doar dacă veți fi cu mine! Dați mai departe și să se știe!

JE NE CAPITULE PAS!”, scrie pe pagina de Facebook Ciprian Ciucu.