Daniel Băluță continuă „războiul” cu Ciprian Ciucu!

Conflictul dintre primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, continuă să escaladeze, după un nou schimb dur de replici în spațiul public. Liderul social-democrat a publicat pe Facebook un mesaj critic la adresa edilului general, acuzându-l de lipsă de rezultate și de gestionare defectuoasă a principalelor probleme ale orașului.

În mesajul său, Băluță atacă atât planurile de reformă anunțate pentru Societatea de Transport București (STB), cât și modul general de administrare a Capitalei.

„În nici trei luni de zile ați eșuat lamentabil”, declară Băluță.

Primarul Sectorului 4 susține că actualul edil general ar continua un stil autoritar și lipsit de eficiență.

„Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen!

Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei”, scrie Băluță.

Edilul îi transmite lui Ciucu un ultimatum public, solicitându-i fie să își asume eșecul, fie să înceapă „imediat” activitatea administrativă.

Criticile nu se limitează la transportul public, ci vizează și traficul rutier și sistemul de termoficare. Băluță descrie un oraș afectat de blocaje și probleme majore în furnizarea căldurii.

„Orașul cade pe noi. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook.

Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră”, afirmă primarul Sectorului 4.