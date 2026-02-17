Liberalii amenință cu scoaterea PSD de la guvernare

Deputatul Robert Sighiartău a declarat că Partidul Național Liberal ar putea să-și reconsidere poziția în coaliția de guvernare dacă PSD continuă ceea ce el numește „sabotaj politic”, potrivit Realitatea PLUS.

Liberalul susține că social-democrații blochează sau întârzie reforme importante și creează tensiuni în interiorul Guvernului: „PSD joacă la speculă”.

„Este clar că PSD nu joacă corect, joacă doar politic, doar la speculă și asta s-a văzut și zilele trecute când PSD a început o ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan pentru a-i vulnerabiliza poziția de prim-ministru și pentru a-i scădea popularitatea, asta se vede foarte clar.

Lucrul bun este că reforma bugetară merge înainte. La un moment dat, PNL trebuie să facă o evaluare ca să vadă dacă poate să își pună în aplicare ideile de dreapta, cum ar fi reducerea costurilor statului și eliminarea privilegiilor. Nu văd de ce am rămâne într-o coaliție cu PSD dacă nu vom reuși să implementăm reformele pe care cetățenii și electoratul de dreapta le așteaptă”, a declarat Robert Sighiartău.