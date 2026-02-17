Tablouri confiscate de la Darius Vâlcov, scoase la vânzare de ANAF!

Mai multe opere de artă confiscate de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, între care un desen semnat de Pablo Picasso și două lucrări emblematice ale lui Nicolae Grigorescu, vor fi scoase la licitație de Artmark.

Mai multe opere de artă confiscate de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, între care un desen semnat de Pablo Picasso și două lucrări emblematice ale lui Nicolae Grigorescu, vor fi scoase la licitație de Artmark, în cadrul procedurii de executare silită demarate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Lucrările au fost achiziționate, de-a lungul timpului, în licitații autohtone de artă și internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris, precizează Artmark.

„Unul dintre accentele licitației, cu prețul de pornire de 8.000 de euro, îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) scoasă vreodată la licitație în România”, precizează sursa citată.

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, „La relation” (din 1952), un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, are un preț de pornire de 50.000 de euro.

În licitație se regăsesc două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu” (1956), ambele cu un preț de pornire de 500 de euro.

Vor fi licitate și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu, fiind vorba despre „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

Armark transmite că, potrivit legislației fiscale și legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite. Achiziția acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit față de orice altă licitație de artă, publicul fiind invitat să vizioneze expoziția dedicată și să participe la licitație, în sală sau online, în condiții egale de transparență și acces.