Peste 2.500 de hectare de fond forestier au fost readuse în proprietatea publică a statului, prin demersurile Romsilva și ale Ministerului Finanțelor

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Ministerul Finanțelor au reușit, în urma unor demersuri judiciare, să readucă în proprietatea publică a statului o suprafață de 2.571 de hectare de fond forestier, situată în județul Covasna.

Pentru această suprafață, dreptul de proprietate a fost reconstituit în anul 2002 în favoarea Composesoratului Ojdula. În urma descoperirii în arhive a unor documente ce relevau faptul că cele 2.571 hectare pădure au fost expropriate cu justă și prealabilă despăgubire și nu au fost confiscate abuziv de stat în anul 1948, juriștii Ministerului Finanțelor, în anul 2018, au inițiat o acțiune în instanță pentru anularea titlurilor de proprietate. La acest demers s-au alăturat și juriștii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Prin Hotărârea nr. 673 din 17 septembrie 2024, Judecătoria Târgu Secuiesc a dispus anularea titlurilor de proprietate, a proceselor-verbale de punere în posesie și a cărților funciare aferente Composesoratului Ojdula.

Împotriva acestei hotărâri a fost formulat apel, însă, Tribunalul Covasna, prin Decizia nr. 123 din 19 februarie 2026, a respins apelul ca nefondat. Astfel, hotărârea Judecătoriei Târgu Secuiesc a devenit definitivă.

Prin acest demers juridic, a fost posibilă readucerea, după aproape un sfert de secol, în proprietatea publică a statului a celor 2.571 de hectare de fond forestier.

În ultimii ani, prin acțiuni susținute în instanță, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a contribuit la menținerea sau recuperarea unor suprafețe importante de fond forestier, în vederea protejării patrimoniului forestier al statului.