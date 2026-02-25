Ministrul Apărării, Radu Miruță, propune două variante pentru promovarea CSA Steaua în Superligă!

Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că pentru ca CSA Steaua să poată promova în Liga I sunt analizate două soluții: schimbarea legii sau o formulă mixtă public‑privat, susținând că performanța sportivilor nu trebuie blocată prin bariere legislative.

Radu Miruță, ministrul Apărării, a transmis marți seara, în privința CSA Steaua București, că se iau în calcul două variante pentru ca formațiunea să promoveze în Liga I.

Miruță este de părere că promovarea în Liga I nu ar trebui să fie o barieră în mâna unui politician și să fie pur și simplu blocată prin lege.

„Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi pe terenul de joc. Nu să fie o barieră în mâna unui politician care să spună că ai ajuns să promovezi în Divizia A și nu poți pentru că este o lege care îți interzice”, a explicat ministrul Radu Miruță, la TVR, despre situația CSA Steaua.

Mai mult, el a adăugat că se iau în calcul două variante pentru depășirea acestei situații, și anume schimbarea legii sau împărțirea între sectorul public și cel privat.

„Sunt în analiză zilele acestea care dintre cele două metode pot avea șansă mai mare sau se merge cu ele în paralel”, a precizat acesta.

Radu Miruță susține că fotbaliștii nu pot fi ținuți din a face performanță dacă au demonstrat deja că merită să joace la un nivel superior.

„Nu este cinstit să ții niște sportivi buni pe margine, după ce s-au luptat 90 de minute, doar pentru că cineva a scris cu pixul undeva că nu au voie să joace mai departe. Vorbesc despre fotbal, dar se aplică și la celelalte sporturi”, a conchis ministrul.