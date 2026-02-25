România, codașa UE la averea medie pe adult!

Datele recente arată că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la averea medie pe adult, informează Realitatea.net.

Valoarea este de 44.568 de euro, în timp ce în Luxemburg media trece de 523.000 de euro. Adică de peste zece ori mai mult decât la noi.

Decalajul arată diferențele majore de dezvoltare din interiorul blocului comunitar.

În fruntea clasamentului se află Elveția, cu peste 630.000 de euro în medie pentru fiecare adult. Urmează Luxemburg, pe locul al doilea, iar Danemarca se află pe locul al treilea.

Mai multe state din Vest și Nord depășesc pragul de 300.000 de euro și domină ierarhia. La polul opus sunt, în principal, statele din Europa Centrală și de Est.

Imediat deasupra României apar Bulgaria, Ungaria și Polonia, toate sub pragul de 60.000 de euro pe adult.Per ansamblu, peste o treime dintre țările analizate rămân sub 100.000 de euro.

Turcia înregistrează cel mai scăzut nivel, cu puțin sub 30.000 de euro pe adult. Dacă ne referim la averea mediană, situația este clară. În România, această valoare abia trece de 23.000 de euro, la mare distanță de Luxemburg, unde sare de 365.000 de euro.

Între extremele europene, diferența ajunge la peste 45 de ori.

Așadar, cifrele confirmă o realitate pe care românii o simt zi de zi: nivelul de prosperitate rămâne scăzut, iar presiunea financiară devine tot mai greu de suportat.

România, ultima în UE la avere medie

• 44.568 € – avere medie/adult

• Ultimul loc în Uniunea Europeană

• 523.591 € – Luxemburg (locul 1 UE)

• Diferență de peste 10 ori în UE

Liderii averii în Europa (MEDIE/ADULT)

• Elveția: 634.584 €

• Luxemburg: 523.591 €

• Danemarca: 444.898 €

• Peste 300.000 €: Olanda, Norvegia, Belgia, Regatul Unit, Suedia

Țări sub 100.000 € PE

• Peste o treime din statele europene: sub 100.000 €/adult

• România 44.568 €

• Bulgaria 47.798 €

• Ungaria 55.276 €

• Polonia 56.159 €

• Turcia: 29.923 € (minimul în setul analizat)

Decalaj

• 23.033 € – România

• 365.244 € – Luxemburg (maxim în UE)

• 7.765 € – Turcia (minim în Europa)

• Decalaj de peste 45 de ori în Europa