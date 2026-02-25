Deputații adoptă măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea violenței domestice!

Plenul Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede că instanța poate dispune, pe lângă măsurile de protecție, obligarea agresorilor la consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară ori nevoluntară.

Propunerea legislativă modifică și completează Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și Legea nr. 26/2024 privind ordinul de protecție. Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

Printre modificările adoptate se numără introducerea obligației exprese pentru autoritățile administrației publice locale de a contacta victima în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia.

Scopul este informarea victimei cu privire la dreptul de a solicita prelungirea ordinului. De asemenea, decizia de emitere a ordinului de protecție va trebui comunicată în termen de maximum cinci ore de la emitere și către autoritățile locale cu atribuții în domeniul protecției victimelor. Victima va putea solicita emiterea ordinului de protecție fie la instanța de pe raza domiciliului său, fie la instanța din circumscripția în care au fost comise faptele de violență.

Potrivit unui amendament adoptat, instanța va dispune, pe lângă oricare dintre măsurile de protecție, obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie. Totodată, instanța poate recomanda internarea voluntară sau poate solicita internarea nevoluntară, în condițiile Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice.

În cazul în care agresorul este consumator de alcool sau substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare sau asistență de specialitate. Pentru consumul de droguri se aplică dispozițiile Legea nr. 143/2000.

Proiectul introduce și obligația agresorului de a informa lunar organul de poliție cu privire la efectuarea ședințelor de consiliere sau psihoterapie. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată. În plus, în cazul emiterii unui nou ordin de protecție împotriva unui agresor care a mai fost sancționat în ultimii cinci ani, instanța va putea stabili o durată a ordinului de până la 24 de luni.