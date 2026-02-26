Expoziția „Elena Scutaru – Intervale / Fragmentări”, din martie, la Muzeul Național Cotroceni

Muzeul Național Cotroceni vernisează marți, 3 martie 2026, ora 15.00, în Spațiile Medievale, expoziția artistei Elena Scutaru, Intervale / Fragmentări, deschizând seria evenimentelor culturale propuse de muzeu, în acest an, cu o meditație asupra rezilienței formei plastice în fața timpului.

Vor fi prezentate publicului lucrări cu caracter retrospectiv, secvențe și selecții din multiplele etape ale creației artistei, care se întind pe parcursul a mai bine de 30 de ani. Expoziția este structurată, astfel, pe mai multe secțiuni – Lucrări timpurii (1995-2000), Figuri introspective (2000-2015), Desene colorate (2017-2022), Secvență din atelier (2019-2022), Obiect, asamblaj (2015-2025) –, oferind o viziune detaliată asupra artei Elenei Scutaru.

„Creația mea este un dialog între medii diverse și stări interioare. Am debutat sub semnul experimentului la Atelier 35, unde am descoperit forța expresivă a materiilor brute – plantele, iuta, pânza – prin care am căutat să dau forme nevăzutului. Opera mea a migrat apoi spre figurativ, spre explorarea chipului și a corpului prin modelaj în ipsos, bronz sau rășini, într-o tentativă de a capta fragilitatea și forța ființei. Astăzi, laboratorul meu include de la schițe, grafică și pictură cu inserții de schlagmetall, până la instalații din fibre naturale și obiecte găsite, fiecare purtând o poveste a devenirii.” (Elena Scutaru)

Catalogul expoziției, realizat la Editura Muzeul Național Cotroceni, va fi disponibil la magazinul de prezentare al muzeului.

Expoziția Elena Scutaru – Intervale / Fragmentări va putea fi vizitată în perioada 4 martie – 3 mai 2026, de marți până vineri, în cadrul turului expozițional (în intervalul orar 9.00 – 17.00, ultima oră de intrare fiind 16.00) sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului.

Informații suplimentare: e-mail – vizitare@muzeulcotroceni.ro, telefon – 021.317.31.07 / 0725.518.381

La intrarea în muzeu se va prezenta un act de identitate în original (C.I. sau pașaport).