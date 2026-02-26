PSD București, ședință extraordinară pe tema „nu primești, nu plătești!”

Organizația PSD București a anunțat convocarea unei noi ședințe extraordinare a Consiliul General al Municipiului București, programată pentru data de 10 martie, ora 11:00, cu scopul declarat de a veni în sprijinul bucureștenilor care au trecut printr-o iarnă dificilă, confruntându-se cu lipsa căldurii și a apei calde.

Potrivit anunțului transmis de organizație, demersul anterior ar fi fost blocat la nivelul Primăria Capitalei, însă consilierii generali ai PSD, alături de cei ai Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), au reușit convocarea unei noi ședințe pentru a repune pe ordinea de zi proiectele privind sprijinirea populației afectate.

Reprezentanții PSD București susțin că inițiativa are la bază principiul „Nu primești, nu plătești”, pe care îl descriu drept o măsură de bun-simț, nu un simplu slogan politic. În viziunea acestora, bucureștenii care nu au beneficiat de servicii corespunzătoare de furnizare a căldurii și apei calde nu ar trebui să fie obligați să achite facturi integrale pentru un serviciu neprestat la parametri normali.

„Este un ajutor pentru oamenii care au îndurat frigul în cea mai grea iarnă din ultimii ani și care se văd obligați acum să plătească facturi uriașe pentru o nevoie de bază – căldură în casă – deși nu au primit-o”, se arată în mesajul transmis de organizație.

Reprezentanții PSD susțin că traiul decent presupune acces real la utilități funcționale, iar cetățenii nu ar trebui să fie puși în situația de a accepta „jumătăți de măsură”.

Ședința din 10 martie se anunță, astfel, un nou moment de dezbatere în cadrul administrației locale, cu miza clară a stabilirii unor eventuale măsuri concrete pentru compensarea sau ajustarea facturilor bucureștenilor afectați de problemele sistemului de termoficare.