Sezonul alergiilor, mai agresiv ca niciodată!

O prognoză făcută de Universitatea din Worcester arată că polenul copacilor a atins niveluri „foarte ridicate” în ultimele zece zile. De obicei, sezonul febrei fânului este așteptat la sfârșitul lunii martie. Anul acesta, simptomele au apărut cu mult mai devreme, scrie The Independent.

O schimbare bruscă de la vreme ploioasă la temperaturi calde și uscate a declanșat eliberarea masivă a polenului din copaci.

„A fost vremea ideală pentru polenul copacilor. Ploaia a făcut ca ierburile și copacii să fie mai exuberanți, iar acum că s-a uscat, toate capsulele de polen au apărut”, a explicat dr. Adrian Morris, alergolog la Surrey Allergy Clinic, pentru Independent.

Polenul de arin este cel mai ridicat, iar polenul de alun, plop, chiparos și ulm este prezent în cantități moderate.