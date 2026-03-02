Politic

Cheltuielile prefecților și subprefecților, reduse drastic în anul 2026!

Guvernul a stabilit plafoanele maxime ale cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în anul 2026, menținând nivelul aplicat în 2025. Decizia a fost adoptată vineri, printr-o hotărâre care reglementează sumele destinate locuinței de serviciu, cazării și deplasărilor.

Potrivit actului normativ aprobat, plafonul maxim al cheltuielilor pentru fiecare funcție de prefect este de 18.000 de lei pe an, echivalentul a 1.500 de lei lunar. În cazul subprefecților, limita anuală este de 15.000 de lei, sumă care se încadrează în același nivel stabilit pentru anul precedent.

Conform informării transmise de Guvern, hotărârea stabilește plafonul maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, precum și al cheltuielilor de cazare și deplasare pentru prefecți și subprefecți, aferente anului 2026, fără modificări față de 2025.

Plafoanele vizează cheltuielile pentru locuința de serviciu, cazarea și transportul dus-întors între municipiul în care se află sediul instituției prefectului și localitatea de domiciliu a prefectului sau subprefectului.

Sumele necesare pentru decontarea acestor cheltuieli vor fi asigurate din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele instituțiilor prefectului, se mai arată în documentul oficial.

