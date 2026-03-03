Trump, noi critici la adresa lui Zelenski și Biden

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite dispun de stocuri aproape nelimitate de muniție și că pot susține conflicte armate pe termen nedeterminat folosind aceste rezerve. Afirmațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a reluat criticile la adresa predecesorului său, Joe Biden, pe care îl acuză că ar fi diminuat capacitatea de apărare a țării prin sprijinul acordat Ucrainei, fără a înlocui armamentul trimis.

”Stocurile de muniţii ale Statelor Unite, la nivel mediu şi mediu-superior, nu au fost niciodată mai mari sau mai bine aprovizionate – după cum mi s-a spus astăzi, avem o cantitate practic nelimitată din aceste arme. Războaiele pot fi purtate „la nesfârşit” şi cu mare succes folosind doar aceste stocuri (care sunt mai bune decât cele mai performante arme ale altor ţări!). La cel mai înalt nivel, avem o rezervă bună, dar nu suntem încă acolo unde ne dorim”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Președintele american susține că o cantitate suplimentară considerabilă de armament de înaltă clasă este depozitată în afara teritoriului național și a reiterat criticile la adresa administrației anterioare.

”„Somnorosul Joe” Biden şi-a petrecut tot timpul şi a cheltuit banii ţării noastre DĂRUIND totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina – sute de miliarde de dolari – iar în timp ce a oferit atât de mult din armamentul de ultimă generaţie (GRATUIT!), nu s-a obosit să-l înlocuiască”, a mai afirmat Donald Trump.

Liderul de la Washington a subliniat că, „din fericire”, a reconstruit armata în primul său mandat și că procesul continuă.

”Statele Unite sunt bine aprovizionate şi pregătite să CÂŞTIGE, MASIV!!! Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni”, a conchis Donald Trump.