Vista Bank a finalizat integrarea tuturor tipurilor de plăți RoPay pentru persoane fizice

Vista Bank anunță integrarea tuturor metodelor de plată RoPay dedicate persoanelor fizice, prin implementarea cu succes a patru noi tipuri de plăți realizate prin scanarea codurilor QR RoPay: plăți la POS, plăți eCommerce, plăți de facturi și plăți la comerciant cu cod static.

Astfel, Vista Bank încheie ciclul complet al plăților RoPay pentru persoane fizice și oferă clienților săi acces la întreaga gamă de opțiuni de încasare și plată disponibile în cadrul sistemului național de plăți instant RoPay, dezvoltat de TRANSFOND.

Noile funcționalități completează serviciile RoPay pentru persoane fizice deja disponibile în aplicația Vista Mobile Banking, care includ plăți de proximitate prin cod QR RoPay, plăți contactless și transferuri de bani realizate doar în baza numărului de telefon – RoPay Alias.

„RoPay este o soluție gândită pentru clientul modern, care își dorește o experiență de plată rapidă, simplă și sigură. Finalizarea integrării tuturor plăților RoPay pentru persoane fizice le oferă clienților Vista Bank libertatea de a alege modul de plată potrivit dintr-o varietate extinsă de scenarii de plată, atât în mediul fizic, cât și online. Continuăm să investim în soluții digitale care fac bankingul de zi cu zi mai ușor și mai intuitiv”, a declarat Raluca Dobre, Director Canale Alternative și Transformare, Vista Bank.

„Prin integrarea completă a funcționalităților de plată RoPay, Vista Bank își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea unui ecosistem de plăți modern și eficient în România. Această realizare arată că, prin colaborare și inovație la nivel național, telefonul mobil poate deveni un instrument de plată simplu și la îndemână, pregătit să înlocuiască numerarul în tot mai multe situații de zi cu zi – fie că vorbim despre cumpărături la magazinul de proximitate, plata facturilor, transferuri instant între prieteni sau achiziții online.” – a adăugat Răzvan Faer, Director Dezvoltare, TRANSFOND.

Soluțiile RoPay se remarcă prin ușurința în utilizare, tranzacții procesate instant, costuri zero pentru persoanele fizice și un nivel ridicat de siguranță, toate operațiunile fiind realizate direct din aplicațiile de mobile banking ale băncilor participante.

Prin extinderea completă a funcționalităților RoPay pentru persoane fizice, Vista Bank își reconfirmă angajamentul de a susține digitalizarea plăților și de a oferi clienților soluții moderne, care răspund nevoilor actuale de mobilitate și viteză în efectuarea tranzacțiilor financiare.

În implementarea noului serviciu RoPay, Vista Bank colaborează cu Getik, o companie românească de tehnologie specializată în soluții digitale pentru industria bancară.

Despre RoPay

RoPay a fost dezvoltat de TRANSFOND împreună cu Asociația Română a Băncilor și este oferit consumatorilor finali prin intermediul aplicațiilor de mobile banking ale băncilor comerciale din România. RoPay urmărește cu precădere migrarea plății din cash în mediul electronic, prin utilizarea unui tip de plată instant, accesibilă din punct de vedere al prețului (gratuită pentru persoanele fizice), simplă și la cele mai înalte standarde de securitate.

Despre VISTA BANK

Cu o istorie de peste 25 de ani pe piața din România, VISTA BANK a evoluat continuu și a contribuit la dezvoltarea economiei românești și la bunăstarea clienților săi. Vista Bank deține o rețea de 35 de sucursale și 5 centre de afaceri și se adresează în special clienților persoane juridice medii și mari, fermierilor profesioniști, precum și clienților persoane fizice cu venituri peste medie și ridicate, cu o ofertă atractivă de produse financiare moderne și adaptate nevoilor fiecărui client. Pentru mai multe informații: www.vistabank.ro

Despre TRANSFOND

TRANSFOND este administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată a plăților comerciale interbancare de retail. Compania își propune să fie principalul partener al comunității financiar-bancare din România în domeniul plăților (atât în moneda locală cât și în euro, național și transfrontalier), al serviciilor adiacente sau complementare plăților interbancare, exploatând la maximum infrastructura și know-how-ul de care dispune. Acționarul principal al TRANSFOND este Banca Națională a României, iar cealaltă parte a acționariatului este reprezentată de 16 bănci comerciale active în piața românească. TRANSFOND a dezvoltat o serie de soluții complexe și de succes, în beneficiul sectorului financiar autohton, dar și al societăților comerciale și al consumatorilor finali de servicii financiare: RoPay, Plăți Instant, Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB). Pentru mai multe informații: www.transfond.ro, www.ropay.ro, www.platiinstant.ro.