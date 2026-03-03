Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj tranșant: “Din 2007, de când este stat membru al UE, România nu a folosit niciodată, în ședințele Consiliului European, cartonașul roșu, în interesul țării noastre!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a precizat, la TVR, că este incorect ca Parlamentul European, cea mai reprezentativă instituție parlamentară la nivel european, care are 719 membri aleși în toate cele 27 de state membre, să nu aibă drept de inițiativă legislativă.

Potrivit eurodeputatului Grapini, pentru ca PE să aibă drept de inițiativă legislativă, trebuie modificat Tratatul UE, caz în care s-ar putea deschide o „Cutie a Pandorei”, în contextul în care unele state membre au ridicat deja problema renunțării la unanimitate în Consiliul European și trecerii la un vot majoritar, situație ce ar pune în pericol statele mici!

“În contextul în care este unanimitate, cel mai mic stat, care poate fi Malta sau Luxemburg, poate folosi „cartonașul roșu”, ca la fotbal, și să spună tranșant, în Consiliul European, că se opune, în cazul unei decizii care dezavantajează cetățenii acestei țări. Din păcate, din anul 2007, de când este membră a UE, România nu a folosit niciodată acest cartonaș nici pentru a intra mai repede în Schengen, nici pentru a ridica MCV-ul!”, a punctat Maria Grapini.

De menționat faptul că, din anul 2014, de când a fost aleasă europarlamentar, Maria Grapini a avut numeroase intervenții, în plenul PE, la Strasbourg și Bruxelles, și în comisii, dar și pe plan intern, prin intermediul cărora a criticat dur inacțiunea președintelui Iohannis (președinte între 2014 și 2025) în ședințele Consiliului European, care a refuzat să folosească „cartonașul roșu” și să preseze, astfel, Consiliul, pe teme majore, în interesul României.