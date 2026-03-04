Mihai Fifor pune tunurile pe Bolojan

Senatorul PSD Mihai Fifor a criticat Guvernul și a cerut autorităților să intervină urgent pentru repatrierea românilor rămași blocați în zone afectate de conflict sau pe aeroporturile din regiune.

„Și totuși… de cetățenii români blocați în zona de conflict se ocupă cineva? Îi pasă cuiva? Sau îi considerați tot o cheltuială de care nu vă pasă? Domnule Bolojan, doamna Țoiu…cineva? Dincolo de umilința de a li se cere bani pentru repatriere, statul român are o obligație fundamentală: să-și protejeze cetățenii. Nu este o favoare și nici un gest de bunăvoință.

Este o responsabilitate elementară a oricărui stat. Nu și pentru statul român intrat în Bolojan retrograd. Domnule Bolojan, poate totuși realizați că sunteți premierul României. Nu al USR și nici al unei facțiuni din PNL. Românii vă plătesc salariul tocmai pentru a le apăra interesele și pentru a-i proteja, mai ales în momente de criză. Inclusiv pe cei care sunt astăzi blocați în zona de conflict sau pe aeroporturile din regiune. Fără resurse financiare, aflați la limita rezistenței”, a scris pe rețeaua de socializare Mihai Fifor.