Premierul spaniol îi dă replica lui Trump!

”Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni”, i-a răspuns Pedro Sanchez, într-un discurs, lui Donald Trump, care a ameninţat Spania cu ”încetarea oricărui comerţ” după ce a refuzat să lase SUA să folosească bazele Rota şi Morón în Războul din Iran. Uniunea Europeană se declară miercuri ”pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor membre, după unor ameninţări în domeniul comerţului ale lui Trump vizând Spania.

Premierul spaniol Pedro Sánchez i-a răspuns lui Donald Trump, după ce preşedintele american a criticat Spania din cauză că a refuzat să le permită Statelor Unite să folosească două baze militare situate în Andaluzia, în sudul Spaniei, în Războiul din Iran.

”Aşa încep marile catastrofe ale omenirii. Nu te poţi juca ruleta ruseasă cu destinul a milioane de oameni”, a declarat într-un discurs televizat, adresat naţiunii, Pedro Sanchez. ”Ne opunem acestui dezastru”, a continuat Sanchez.

Această poziţie este împărtăşită ”de multe alte guverne” şi de ”milioane de cetăţeni şi cetăţene care, în toată Europa, în America de Nord şi Orientul Mijlociu nu cer pmai mult război şi mai multă incertitudine mâine”, a mai declarat el.

”Nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume şi care care este totodată contrar valorilor şi intereselor noastre doar de frica represaliilor”, a declaart Pedro Sanchez, evocând astfel în mod direct ameninţările de marţi ale lui Donald Trump.

Și Uniunea Europeană se declară miercuri ”pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor membre, după unor ameninţări în domeniul comerţului ale lui Trump vizând Spania, relatează AFP.

”Comisia se va asigura ca interesele Uniunii Europene să fie deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cetăţenii lor şi suntem pregătiţi să reacţionăm dacă este necesar, prin polirica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE”, a declarart un purtător de cuvânt al Comisiei.

”UE şi Statele Unite au încheiat anul trecut un acord comercial major”, iar Comisia ”aşteaptă ca Statele Unite să-şi respecte în întregime angajamentele”, a subliniat el.