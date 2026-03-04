Pierd Viktor Orban și Fidesz puterea în Ungaria?

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria continuă să se detașeze de formațiunea care se află la putere, Fidesz, condusă de premierul Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Datele publicate marți seara de portalul 24.hu arată că 50% dintre alegătorii hotărâți ar vota Tisza, în urcare de la 48%, în timp ce Fidesz scade la 38%, față de 39% luna trecută.

La nivelul întregului electorat, 38% dintre respondenți declară că sprijină Tisza, iar 32% Fidesz, în timp ce aproximativ 20% rămân nehotărâți, arată cercetarea Zavecz.

Formațiunea Tisza, condusă de fostul apropiat al regimului Orban, Peter Magyar, promite să combată corupția, să deblocheze fondurile europene înghețate și să asigure o orientare proeuropeană și pro-NATO pentru Ungaria.

De cealaltă parte, Viktor Orban a transformat scrutinul într-o alegere între „război și pace”, acuzând Tisza că ar putea atrage țara în conflictul din Ucraina la presiunea Uniunii Europene, o afirmație respinsă categoric de opoziție, care susține că dorește pace și nu va trimite trupe sau armament către Kiev.

Campania Fidesz s-a remarcat printr-o serie de mesaje virulente, inclusiv printr-un clip controversat generat cu ajutorul inteligenței artificiale, difuzat de filiala din Budapesta.

Videoclipul prezenta scena execuției unui soldat ungar pe un câmp de luptă și era însoțit de mesajul: „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate… Să nu ne asumăm riscuri. Fidesz este alegerea cea sigură!”.Clipul a fost ulterior eliminat de Facebook, dar continuă să circule pe platforma X.