23 de zboruri spre și dinspre București, anulate din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu!

Peste 20 de zboruri spre și dinspre București sunt anulate joi din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu, potrivit unui anunț făcut de Compania Națională Aeroporturi București.

Este vorba, mai precis, despre 23 de zboruri spre sau dinspre cinci destinații.

”Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate astăzi, 05.03.2026, 23 de zboruri, spre/dinspre 5 destinații.

Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor.

Monitorizăm permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”, a precizat CN Aeroporturi București.