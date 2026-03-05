Premierul Bolojan vrea comasarea comunelor

Premierul României, Ilie Bolojan, a lansat ideea comasării comunelor din zonele metropolitane sub forma unor primării de sector.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la postul de televiziune B1 că este în favoarea comasării unor localități, însă în baza unor decizii politice și a unor analize temeinice.

„Din punctul meu de vedere, dacă mâine am comasa comunele sub 1500 de locuitori, nu s-ar întâmpla nimic. Dar aici nu trebuie să facem comasări fără o analiză care ține cont de distanțe. Uneori sunt comune care nu au un număr mare de locuitori, dar au o distanță destul de mare, sunt împrăștiate de condițiile reale”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul susține că eventualele comasări nu pot fi realizate decât după viitoarele alegeri locale. „Acest lucru și în țările în care s-a făcut, de exemplu cum este Polonia, care a trecut prin mai multe rânduri de reorganizări, a însemnat că se ia o decizie, să zicem, mâine, dar ea se aplică de la alegerile următoare, sau de la următorul rând de alegeri. Astăzi, din punctul meu de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, nu văd de ce, cel puțin eu personal sunt de acord cu acest lucru”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a venit și cu o soluție pentru organizarea zonelor metropolitane. „Dezvoltarea este concentrată în reședințele de județ, cât ne place, cât nu ne place, sau în zonele metropolitane. Acolo s-a concentrat dezvoltarea în ultimii 20 de ani în România. Pe lângă migrația externă pe care am avut-o, am avut o migrație din rural în urban.

Problemele pe care le avem astăzi este că între reședința de județ și zona metropolitană nu există o planificare a dezvoltării, pentru că actuala legislație care ține de zone metropolitane nu dă o autoritate unei singure primăriii de reședință, ci înseamnă consens. Ori acolo unde primarii au avut o relație bună, unde au fost rezonabili, unde s-au înțeles, au putut face proiecte în comun, gândiți-vă cu cât o zonă este mai divizată, cu cât problemele sunt mai împărțite, cu atâta șansa să faci proiecte combinate, scade. Deci cea mai bună soluție este că primăriile care au o graniță administrativă cu o reședință de județ, indiferent care ea, să devină primării de sector. Un mandat, două mandate, trei mandate. Planurile de dezvoltare mari le face primăria de reședință. Foarte multe din aceste zone sunt zone dormitor pentru reședința de județ”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a dat ca exemplu zone de primării extinse, așa cum există în lume, în zona unor orașe mari, unde sunt sisteme de zone metropolitane, dar organizate și planificate. Asta ar însemna că primăria din reședință se ocupă de transportul în comun, de circulație, de sistemele mari, de urbanismul mare, iar primăria din comuna respectivă rămâne cu străzile secundare.