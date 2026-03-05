România, cel mai ridicat șomaj din ultimii trei ani!

Situație dezastruoasă pe piața muncii din România. Potrivit unei analize de dată recentă a stării economice din țara noastră, șomajul a ajuns la 6,1%, cea mai mare cifră din ultimii trei ani, iar cei mai mulți angajați din România câștigă salarii medii și mici. Nemulțumirea vizavi de nivelul salarial se reflectă și în creșterea numărului de angajați imigranți.

În același timp, șase din zece români câștigă lunar mai puțin de 4.100 de lei, se arată în Raportul Confederației Patronale Concordia, care relevă probleme structurale din piața muncii.

Circa 18% dintre angajați câștigă între 4.100 și 5.850 de lei, 16% câștigă între 5.850 și 9.400 de lei, 5% între 9.400 și 14.600 de lei și 3% peste 14.600 de lei, arată calculele Concordia, pe baza datelor de la Ministerul Muncii.

„Pentru piața muncii este importantă dinamica salariului mediu net, dar la fel de importantă este și distribuția angajaților în funcție de nivelul salarial, cu o concentrare mare de angajați la niveluri salariale mai joase sau medii care reflectă problemele structurale din piața muncii”, se arată în raportul Concordia, citat de Profit.ro.

Șomajul a crescut la 6,1%, cel mai ridicat nivel al ultimilor 3 ani, iar angajatorii preferă muncitori imigranți.

În timp ce o treime dintre angajații români câștigă mai puțin de 2.700 lei lunar, salariile au scăzut și mai mult pe fondul inflației, dar și al reducerilor de personal din sectorul bugetar.

Același raport mai relevă faptul că, deși salariul mediu pe economie din decembrie 2025 a crescut pe hârtie față de aceeași lună a anului precedent cu mai puțin de 5%, în fapt, inflația ridicată a dus la scăderea veniturilor cu 4,5%.