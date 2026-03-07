Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor pentru partida cu Turcia!
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a fotbaliştilor din străinătate care pot face parte din lotul echipei naționale pentru meciurile din play-off-ul de calificare la CM 2026.
Selecționerul a ales două nume-surpriză: Ioan Vermeșan, atacantul de la Verona, și Marius Corbu, mijlocașul lui Ferencvaros. Lotul final va fi stabilit ulterior și va include o parte dintre „stranierii” anunțați deja, plus jucători din campionatul intern, transmite FRF.
Portar
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 36/2
Deian Sorescu (Gaziantep) – 23/0
Radu Drăgușin (Tottenham) – 27/1
Virgil Ghiță (Hannover) – 8/1
Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa) – 5/0
Andrei Burcă (Yunnan Yukun) – 44/1
Lisav Eissat (Maccabi Haifa) – 2/0
Mijlocași
Marius Marin (Pisa) – 35/0
Răzvan Marin (AEK Atena) – 72/12
Vlad Dragomir (Pafos) – 5/0
Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) – 84/15
Adrian Șut (Al Ain) – 8/0
Ianis Hagi (Alanyaspor) – 51/8
Marius Corbu (Ferencvaros) – 0/0
Valentin Mihăilă (Rizespor) – 33/5
Dennis Man (PSV Eindhoven) – 43/11
Atacanți
Louis Munteanu (DC United) – 4/2
Denis Drăguș (Gaziantep) – 27/7
Ioan Vermeșan (Verona) – 0/0
„Tricolorii” vor juca semifinala play-off-ului cu Turcia, pe 26 martie, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, de la ora 19:00. Dacă va câștiga, naționala României va disputa finala play-off-ului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.