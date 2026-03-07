Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor pentru partida cu Turcia!

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a fotbaliştilor din străinătate care pot face parte din lotul echipei naționale pentru meciurile din play-off-ul de calificare la CM 2026.

Selecționerul a ales două nume-surpriză: Ioan Vermeșan, atacantul de la Verona, și Marius Corbu, mijlocașul lui Ferencvaros. Lotul final va fi stabilit ulterior și va include o parte dintre „stranierii” anunțați deja, plus jucători din campionatul intern, transmite FRF.

Portar