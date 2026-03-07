Sport

Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor pentru partida cu Turcia!

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a fotbaliştilor din străinătate care pot face parte din lotul echipei naționale pentru meciurile din play-off-ul de calificare la CM 2026.

Selecționerul a ales două nume-surpriză: Ioan Vermeșan, atacantul de la Verona, și Marius Corbu, mijlocașul lui Ferencvaros. Lotul final va fi stabilit ulterior și va include o parte dintre „stranierii” anunțați deja, plus jucători din campionatul intern, transmite FRF.

Portar

Ionuț Radu (Celta Vigo) – 7 selecții / 0 goluri

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 36/2

Deian Sorescu (Gaziantep) – 23/0

Radu Drăgușin (Tottenham) – 27/1

Virgil Ghiță (Hannover) – 8/1

Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa) – 5/0

Andrei Burcă (Yunnan Yukun) – 44/1

Lisav Eissat (Maccabi Haifa) – 2/0

Mijlocași

Marius Marin (Pisa) – 35/0

Răzvan Marin (AEK Atena) – 72/12

Vlad Dragomir (Pafos) – 5/0

Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) – 84/15

Adrian Șut (Al Ain) – 8/0

Ianis Hagi (Alanyaspor) – 51/8

Marius Corbu (Ferencvaros) – 0/0

Valentin Mihăilă (Rizespor) – 33/5

Dennis Man (PSV Eindhoven) – 43/11

Atacanți

Louis Munteanu (DC United) – 4/2

Denis Drăguș (Gaziantep) – 27/7

Ioan Vermeșan (Verona) – 0/0

„Tricolorii” vor juca semifinala play-off-ului cu Turcia, pe 26 martie, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, de la ora 19:00. Dacă va câștiga, naționala României va disputa finala play-off-ului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

