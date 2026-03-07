Ciprian Ciucu avertizează în privința insolvemței STB și a Termoenergetica

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că adoptarea bugetului este „esenţială” pentru bucureşteni, deoarece ar mai creşte „puţin” cotele defalcate din impozitul pe venit. În caz contrar, PMB riscă să intre în incapacitate de plată, a spus el.

Declaraţiile au fost făcute după ce şedinţa Consiliului General al Capitalei nu a putut avea loc, din cauza lipsei de cvorum. Primarul Capitalei a declarat că este pentru a treia oară când CGMB nu se poate întruni, deşi Bucureştiul se află într-o situaţie „extrem de dificilă”. În acest moment Consiliul General „nu este funcţional”, a afirmat Ciprian Ciucu.

„În luna aprilie avem un vârf de plată de 150 de milioane, care se adaugă la ceea ce oricum trebuie să plătim lunar, care sunt bani din obligaţiuni emise în urmă cu 20 de ani, care au fost rostogolite an de an. Şi nu mai putem să le rostogolim, pentru că nu permite legea. Atrag atenţia Guvernului, atrag atenţia Parlamentului, într-un mod cât se poate de serios, că în luna aprilie, dacă reuşim să evităm incapacitatea de plată în luna martie, în luna aprilie – dacă nu vom fi avut bugetul naţional, să mai crească puţin cotele – Primăria Capitalei va fi în incapacitate de plată”, a precizat Ciprian Ciucu vineri, într-o conferinţă de presă la sediul PMB, potrivit Agerpres.

„Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă. Mă aştept la nişte cote foarte proaste pe luna aceasta – adică banii care vin de la buget – şi cel puţin una dintre hotărârile de pe ordinea de zi ne-ar fi ajutat foarte mult să mai luăm din presiunea pe care o simţim în acest moment, din cauza bugetului”, a evidenţiat Ciucu.

El a subliniat că solicitările PSD privind termoficarea şi menţinerea unor artere în administrarea Sectorului 4 nu pot obţine referate din partea comisiilor de specialitate.

„Nu am decis eu. Pur şi simplu, este imposibil ca în forma aceea să schimbi unilateral un contract de delegare, care trebuie avizat de ANRE. Am făcut toate diligenţele, noi, ca Primărie. Am trimis scrisoare la ANRE să demareze procedura. Termoenergetica a trimis scrisoare şi aşa mai departe. Dar pentru ca să poată fi modificat contractul, el are nevoie ca alte instituţii să demareze aceste proceduri. Plus că, din câte ştiu, şi PSD este în AGA Termoenergetica şi în ADI, care deleagă contractul de termie. Deci, se puteau demara procedurile la acel nivel, de fapt, şi nu acest circ pe care l-aţi văzut în CGMB”, a apreciat edilul.

Primarul a contrazis acuzaţiile conform cărora Bucureştiul „ia de la săraci şi dă la bogaţi”. În acest sens, a menţionat că Bucureştiul este oraşul care contribuie cu 35-40% la bugetul naţional.

„Dacă ar rămâne 35% la Bucureşti, toate problemele ar fi rezolvate pe parcursul unui an sau doi”, a spus el.

Potrivit lui Ciucu, Primăria Capitalei a ajuns într-o situaţie financiară „extrem de proastă” din cauza faptului că Guvernul Ciolacu a diminuat sumele alocate primăriilor de sector în perioada 2024-2025 cu un total de 7,5 miliarde de euro.

„Oricine poate vedea că prin Ordonanţa «Trenuleţ» şi prin acea hotărâre a solidarităţii, PMB a pierdut 3,5 miliarde, iar sectoarele au pierdut 3,5 miliarde, bani care ne lipsesc acum să evităm insolvenţa STB şi a Termoenergetica”, a adăugat el.