Zelenski susține că Ucraina a trimis drone interceptoare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania

Luni, într-un interviu publicat de New York Times, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a trimis drone interceptoare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania.

Zelenski a spus că SUA au solicitat asistență pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. Ucraina a acceptat imediat și a trimis echipa a doua zi, potrivit The Kyiv Independent.

„Am reacționat imediat”, a spus președintele. „Am spus: da, desigur, îi vom trimite pe experții noștri”.

Desfășurarea are loc în contextul în care Iranul ripostează la atacurile Statelor Unite și Israelului, lansând drone și rachete împotriva bazelor americane, facilităților diplomatice și țintelor civile din întreaga regiune.

Kievul a dezvoltat o vastă expertiză în combaterea dronelor de atac de tip Shahed fabricate în Iran, de când Rusia a început să le utilizeze pe scară largă în atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene în 2022.

Ucraina a dezvoltat drone interceptor și alte tehnologii pentru a-și apăra spațiul aerian.

Zelenski a declarat că Kievul a discutat cooperarea în materie de securitate cu mai multe state din regiune, menționând că unele dintre acestea mențin legături puternice cu Moscova, care ar putea contribui la asigurarea unui armistițiu în Ucraina.