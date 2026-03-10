„KNOCKOUT. Dulcea știință de a face vânătăi”, spectacolul despre curajul femeilor într-o lume a bărbaților, revine pe scena Teatrului EXCELSIOR

Montat în premieră pe țară, spectacolul regizat de Sânziana Stoican revine în repertoriu cu reprezentații programate pe 14 și 15 martie și 22 aprilie 2026

Când bate gongul în ring, regulile lumii de afară nu mai contează. După o perioadă îndelungată de absență din repertoriu, Teatrul EXCELSIOR readuce pe scenă spectacolul „KNOCKOUT. Dulcea știință de a face vânătăi” de Joy Wilkinson, în regia Sânzianei Stoican – o producție intensă despre curaj, libertate și lupta femeilor de a-și revendica locul într-o societate dominată de prejudecăți. Primele reprezentații vor avea loc pe 14 și 15 martie, urmând ca spectacolul să fie jucat din nou pe 22 aprilie.

Montat în premieră pe țară în 2022, spectacolul s-a remarcat încă de la debut prin forța sa scenică, complexitatea interpretării actoricești și energia fizică excepțională cerută distribuției. „KNOCKOUT. Dulcea știință de a face vânătăi” combină drama socială cu dinamica spectaculoasă a luptelor de box, construind o experiență teatrală intensă, care îi poartă pe spectatori într-o lume a confruntărilor și a curajului.

Acțiunea se desfășoară în Londra anului 1869, într-o societate rigidă și profund patriarhală, unde patru femei îndrăznesc să sfideze convențiile epocii și să pășească într-un teritoriu considerat exclusiv masculin: ringul de box. Violet Hunter, Matilda „Matty” Blackwell, Anna Lamb și Polly Stokes provin din medii sociale diferite, dar sunt unite de aceeași dorință de libertate și de nevoia de a-și depăși limitele impuse de societate.

În Amfiteatrul Îngerului – locul unde se desfășoară confruntările – fiecare meci devine mai mult decât o competiție sportivă. Fiecare rundă este o confruntare cu frica, cu umilința și cu prejudecățile unei lumi care nu este pregătită să accepte femei puternice. În ring, fiecare vânătaie devine un simbol al curajului și al redescoperirii de sine.

Actrițele Dana Marineci, Oana Predescu, Andreea Șovan și Andreea Hristu dau viață celor patru protagoniste, iar Mihai Gruia Sandu, Annemary Ziegler, Cosmina Dobrotă, Alex Călin, Ovidiu Ușvat și Doru Bem completează distribuția spectacolului.

Regia este semnată de Sânziana Stoican, care propune o montare spectaculoasă, în care dinamica luptelor scenice se împletește cu momente dramatice de mare forță emoțională. Scenografia și costumele sunt realizate de Valentin Vârlan, iar coregrafia luptelor scenice îi aparține lui Mircea Crețu, contribuind decisiv la realismul și energia confruntărilor din ring. Universul vizual este completat de lighting design-ul lui Costi Baciu și de componenta video realizată de Valentin Vârlan, cu video mapping semnat de Cristian Niculescu și Cristi Voicu.

De la premiera sa, spectacolul a fost primit cu entuziasm atât de public, cât și de critica de specialitate, care a remarcat intensitatea interpretării actoricești și complexitatea montării. Specialiștii au subliniat energia distribuției și modul în care spectacolul reușește să transforme ringul de box într-o metaforă puternică a luptei pentru libertate și demnitate.

Prin temele pe care le explorează – emanciparea feminină, libertatea individuală, prejudecățile sociale și lupta pentru demnitate – „KNOCKOUT. Dulcea știință de a face vânătăi” rămâne un spectacol surprinzător de actual, care vorbește despre curajul de a schimba regulile jocului, chiar și atunci când întreaga lume pare să fie împotriva ta.

Spectacolul este recomandat publicului 15+, iar durata reprezentației este de 2 ore și 45 de minute (cu pauză).

Teatrul EXCELSIOR este singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, instituția dezvoltând un repertoriu care abordează teme relevante pentru noile generații și propune formule scenice contemporane, conectate la realitățile și preocupările publicului tânăr.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Excelsior. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail organizare@teatrul-excelsior.ro.

KNOCKOUT. DULCEA ȘTIINȚĂ DE A FACE VÂNĂTĂI

de Joy Wilkinson

traducerea: Sânziana Stoican

Distribuția:

Polly Stokes – Dana Marineci

Violet Hunter – Oana Predescu

Anna Lamb – Andreea Șovan

Matilda „Matty” Blackwell – Andreea Hristu

Profesorul Charlie Sharp – Mihai Gruia Sandu

Mătușa George – Annemary Ziegler

Emily / Nancy – Cosmina Dobrotă

Gabriel Lamb – Alex Călin

Paul Stokes – Ovidiu Ușvat

Dr. James Bell / Arbitru / Cârciumar – Doru Bem

Echipa de creație:

Regia: Sânziana Stoican

Decorul și costumele: Valentin Vârlan

Lighting design: Costi Baciu

Video content: Valentin Vârlan

Video mapping: Cristian Niculescu

Video mapping: Cristi Voicu

Lupte scenice: Mircea Crețu

Recomandare: 15+

Durata spectacolului: 2h 45 min (cu pauză)