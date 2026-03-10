PSD nu vrea să voteze bugetul de stat pe anul 2026, fără aprobarea pachetului social!

Blocaj total în Coaliție, care este aproape de implozie, după ce partidul lui Grindeanu și Ciolacu blochează proiectul de buget pe 2026 propus de liberalii lui Bolojan, conform unor surse Realitatea Plus. PSD nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la cele 3,4 miliarde propuse pentru pachetul social.

Negocierile pe marginea bugetului de stat rămân sub semnul incertitudinii, liderii PSD anunțând că o decizie finală privind susținerea proiectului va fi luată abia duminică, în cadrul Consiliului Politic Național (CPN). Deși miniștrii social-democrați au primit mandat să avizeze proiectul pentru a fi adoptat de Guvern, formațiunea avertizează că votul din Parlament depinde de acceptarea pachetului social integral.

„Nu așteptați o decizie până duminică. Îmi voi lua mandatul de la colegi, cu da sau nu”, au transmis liderii social-democrați. Mărul discordiei rămâne pachetul social în valoare de 3,4 miliarde de lei, PSD refuzând oferta actuală de doar 1,7 miliarde. Dacă Executivul nu va include suma totală, social-democrații sunt deciși să forțeze mâna partenerilor de guvernare prin amendamente în Parlament, în special pentru creșterea indemnizațiilor destinate copiilor cu dizabilități.

În plan administrativ, PSD solicită un tratament echitabil pentru marile orașe cu datorii la sistemele de termoficare. Social-democrații susțin că sprijinul financiar nu trebuie limitat la București, ci extins și către orașe precum Craiova, care se confruntă cu probleme similare.

Referitor la controversele care o vizează pe Oana Toiu, liderii PSD îi solicită premierului o investigație transparentă. „Dacă este adevărat, avem de-a face cu un abuz. Nu înțeleg de ce nu se dorește aflarea adevărului”, au subliniat aceștia, menționând că nu este necesară o deplasare a Corpului de Control în Dubai, adevărul putând fi stabilit prin audieri interne.

Stabilitatea Cabinetului Bolojan pare tot mai fragilă. PSD a anunțat că o consultare internă privind ieșirea de la guvernare va avea loc după adoptarea Bugetului. Decizia privind menținerea susținerii pentru actualul premier va fi luată în funcție de semnalele venite de la aleșii locali și de la electorat.

„S-ar putea ca PNL să decidă singur să meargă în Opoziție. PSD nu mai dorește să rămână în configurația actuală”, este mesajul clar transmis partenerilor. Duminică, social-democrații vor stabili întrebările pentru consultarea internă, opțiunile variind de la guvernarea fără Ilie Bolojan până la ruperea totală de USR.

Veștile privind reformele asumate prin PNRR nu sunt optimiste. Legea salarizării nu va fi finalizată în cursul acestui an din cauza lipsei resurselor financiare, ceea ce înseamnă ratarea unui jalon important. În ceea ce privește proiectele de infrastructură, PSD propune o prelungire a termenelor dincolo de luna august, astfel încât proiectele realizate în proporție de 80-90% să poată fi finalizate cu bani de la bugetul de stat, recuperând astfel cât mai mult din finanțarea europeană.

În paralel, social-democrații analizează propuneri de sprijin pentru agricultori, vizând ajutoare directe pentru compensarea prețului la carburanți, într-o încercare de a atenua presiunea economică asupra sectorului productiv.