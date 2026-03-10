Bursele sociale ale studenților, plătite din fonduri europene nerambursabile!

Ministerul Educației și Cercetării a modificat criteriile generale de acordare a burselor pentru studenți, astfel încât bursele sociale să poată fi finanțate și din fonduri externe nerambursabile, prin proiecte. Schimbarea a fost introdusă prin Ordinul nr. 3.218 din 17 februarie 2026, publicat în Monitorul Oficial pe 3 martie.

Noua reglementare vine în contextul lansării unui apel adresat universităților, care pot depune până pe 6 martie liste cu studenți eligibili pentru burse sociale finanțate din fonduri europene. Sprijinul financiar prevăzut în cadrul acestor proiecte este de 925 de lei pe lună pentru studenții aflați în situații socio-economice vulnerabile.

Potrivit Ministerului Educației, citat de Edupedu, modificarea completează anexa la Ordinul ministrului educației nr. 6.463/2023 privind criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții din învățământul superior de stat, forma de învățământ cu frecvență.

Prin noul ordin este introdus un alineat suplimentar la articolul 2, care permite finanțarea burselor sociale din fonduri externe nerambursabile, în paralel cu finanțarea de la bugetul de stat.

„Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 10 octombrie 2023, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins: „(10) Pentru studenții de la învățământul cu frecvență înmatriculați pe locurile finanțate de la bugetul de stat prevăzuți la art. 10 alin. (9), bursele sociale pot fi finanțate și din fonduri externe nerambursabile acordate prin proiecte, în condițiile stabilite prin contractele de finanțare.”, se arată în textul ordinului de ministru.

Ordinul introduce și o derogare privind perioada în care aceste burse pot fi acordate, stabilind că durata plății depinde de prevederile contractelor de finanțare din proiectele respective.

„2. La articolul 10, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13), cu următorul cuprins: „(13) Prin derogare de la art. 3 alin. (1) și de la alin. (8) din prezentul articol, bursele sociale prevăzute la art. 2 alin. (10) se acordă pentru lunile prevăzute în contractele de finanțare, indiferent de numărul de zile aferente activităților didactice desfășurate în această perioadă.”, mai precizează documentul.

Modificarea legislativă este corelată cu implementarea Programului Educație și Ocupare 2021-2027, prin care fondurile europene pot fi utilizate pentru sprijinirea studenților aflați în situații socio-economice vulnerabile.