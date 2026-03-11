Deputatul Robert Alecu avertizează în privința cărnii de vită, provenită de la animale tratate cu hormoni de creștere interziși în UE, depistată pe piața europeană: “Dacă astfel de lucruri se întâmplă deja, ce se va întâmpla când importurile vor crește?”

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a tras un semnal de alarmă în privința cărnii de vită, provenită de la animale tratate cu hormoni de creștere interziși în Uniunea Europeană, care a fost depistată pe piața europeană.

Potrivit lui Alecu, vorbim de tone de carne care au trecut de sistemul de control. În același timp, a mai spus deputatul ACT, UE pregătește deschiderea pieței pentru importuri mai mari prin acordul Mercosur, din care face parte și Brazilia.

“Dacă astfel de lucruri se întâmplă deja, ce se va întâmpla când importurile vor crește? Fermierilor europeni li se cere să respecte reguli stricte, dar aceleași reguli trebuie apărate și la frontieră!”, a mai spus Alecu.

Deputatul ACT a reamintat faptul că UE interzice hormonii de creștere pentru că sunt considerați substanțe cu efecte negative asupra sistemului endocrin, literatura medicală discutând, susține deputatul, de ani de zile despre riscuri precum dereglări hormonale sau pubertate precoce în rândul copiilor.

Tocmai de aceea, a adăugat Robert Alecu, fermierii europeni nu au voie să folosească acești hormoni. Acesta a adresat, în context, celor responsabili două întrebări: Dacă acești hormoni sunt interziși în fermele europene cum ajunge carnea provenită de la animale tratate cu aceleași hormoni pe piața europeană? Dacă aceste loturi au fost depistate câte altele nu au fost?

„Sistemul de control al UE se bazează în mare măsură pe certificări făcute în țara de origine, iar realitatea este că nu toate sistemele de control sunt la fel de solide. Noi, în România, știm prea bine cât de fragil poate deveni un sistem de control atunci când depinde mai mult de hârtii decât de verificări propriu-zise!”, a avertizat deputatul ACT.

Nu în ultimul rând, Robert Alecu a punctat că, în joc, nu este doar piața agricolă, ci și sănătatea noastră, a tuturor, și, în special, încrederea în ceea ce punem pe masa, mai ales ceea ce punem pe masa copiilor noștri.