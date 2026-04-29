Deputatul liberal, Sebastian Burduja, desființează moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Niște politicieni din România s-au întâlnit pe furiș și au stabilit să dea foc la țară!”

Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a făcut o analiză incisivă a moțiunii AUR-PSD.

“3186. Atâtea cuvinte are moțiunea PSD-AUR, citită azi în Parlament. Cetățenii României sunt menționați de fix 3 ori. Tinerii? O dată. Profesorii? O dată. Copiii? O dată. Românii din diaspora? ZERO. NU EXISTĂ. Bolojan? De aproape 50 de ori. Inclusiv o comparație între premierul României și Der Stürmer, săptămânalul de propagandă nazistă din anii 1923-1945. Când credeam că mai rău nu se poate în mocirla politicii românești, să rămânem optimiști: întotdeauna se poate mai rău!”, a precizat deputatul Sebastian Burduja.

Potrivit lui Burduja, un lucru e sigur: asta nu e o moțiune despre români, ci despre politicieni și jocurile lor de-a ruleta rusească.

Deputatul liberal susține că moțiunea de cenzură nu spune nimic despre românii care suferă departe de țară, despre părinții care nu-și pot permite să-și trimită copiii la școli bune, să-i pregătească pentru viitor și nici despre românii care intră în spitale cu gândul că vor pleca mai bolnavi decât la sosire.

Mai mult, Burduja este convins că demersul PSD-AUR nu spune nimic nici despre hidrocentralele sabotate de zeci de ani, despre facturile românilor sau despre ce ar trebui să facă România în plină criză a carburanților.

“Nicio soluție, niciun plan. În cea mai gravă criză mondială din ultimii 30 de ani, niște politicieni din România s-au întâlnit pe furiș și au stabilit să dea foc la țară. Nu știu ce vor face după, dar prea puțin le pasă.

Pentru că pentru ei e doar despre cine ocupă un scaun, nu cu ce cost fac schimbarea. Știți de ce? Pentru că nota de plată ajunge la fiecare român cinstit în buzunar, nu la politicienii iresponsabili. Ei rămân cu cămara plină”, a conchis liberalul