Solicitarea SUA privind găzduirea de forţe şi echipamente în România, clasificată „secret” înainte să fie trimisă Parlamentului!

Documentul transmis Legislativului poartă titlul „Scrisoare din partea domnului Nicuşor-Daniel Dan, Preşedintele României privind încuviinţarea, de către Parlamentul României, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor solicitări ale Prim ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie 2026”.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat de la Palatul Cotroceni că solicitarea Pentagonului vizează în principal echipamente cu rol defensiv.

„Avioane de realimentare, echipamente de monitorizare, comunicații satelitare în corelare cu scutul de la Deveselu”, a precizat șeful statului, adăugând că este vorba, în general, despre „echipamente defensive”.

„Nu sunt înzestrate cu armament propriu zis, sunt echipamente non cinetice”, a anunțat Dan.

Surse parlamentare au declarat că Birourile Permanente ale Parlamentului au primit în aceeași zi alte două solicitări din partea președintelui Nicușor Dan. Prima se referă la intrarea și staționarea în România a Forței de Reacție NATO pentru anul 2026, iar cea de-a doua vizează misiunile Ministerului de Interne care urmează să fie desfășurate în afara teritoriului național în cursul aceluiași an.