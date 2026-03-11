Solicitarea SUA privind găzduirea de forţe şi echipamente în România, clasificată „secret” înainte să fie trimisă Parlamentului!
Cererea administrației Statelor Unite privind găzduirea în România a unor forțe și echipamente militare, în contextul războiului din Iran, a fost clasificată la regim „secret” de către autoritățile române și transmisă Parlamentului pentru aprobare. Documentul a ajuns la Legislativ după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), însă nu va fi publicat pe site-ul instituției, așa cum se întâmplă în mod obișnuit în astfel de situații.
Potrivit procedurilor parlamentare, solicitarea poate fi consultată doar de către membrii comisiilor de apărare ale Parlamentului. Birourile Permanente Reunite au fost convocate miercuri pentru a analiza cererea, care urmează să fie supusă aprobării plenului Parlamentului în cursul aceleiași zile.
Documentul transmis Legislativului poartă titlul „Scrisoare din partea domnului Nicuşor-Daniel Dan, Preşedintele României privind încuviinţarea, de către Parlamentul României, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor solicitări ale Prim ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie 2026”.
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat de la Palatul Cotroceni că solicitarea Pentagonului vizează în principal echipamente cu rol defensiv.
„Avioane de realimentare, echipamente de monitorizare, comunicații satelitare în corelare cu scutul de la Deveselu”, a precizat șeful statului, adăugând că este vorba, în general, despre „echipamente defensive”.
„Nu sunt înzestrate cu armament propriu zis, sunt echipamente non cinetice”, a anunțat Dan.
Surse parlamentare au declarat că Birourile Permanente ale Parlamentului au primit în aceeași zi alte două solicitări din partea președintelui Nicușor Dan. Prima se referă la intrarea și staționarea în România a Forței de Reacție NATO pentru anul 2026, iar cea de-a doua vizează misiunile Ministerului de Interne care urmează să fie desfășurate în afara teritoriului național în cursul aceluiași an.