PSD va aviza „cu obiecții” proiectul bugetului de stat „pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan”!

PSD anunță că va aviza „cu obiecții” proiectul de buget al premierului Ilie Bolojan, pentru a depăși „blocajul” din coaliție, și mută bătălia pe legea bugetului în Parlament, unde social-democrații spun că vor încerca să reintroducă alocările respinse de șeful executivului, pe fondul tensiunilor legate de programele sociale și investițiile locale.

Partidul Social Democrat (PSD) anunță joi, printr-un comunicat de presă, că va aviza proiectul bugetului de stat, acuzându-l pe premierul Ilie Bolojan că a provocat un „blocaj”.

Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliţie să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către şeful Executivului”, anunţă Partidul Social Democrat (PSD).

„În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării. România nu îşi permite perpetuarea acestei stări de incertitudine din cauza blocajului provocat de un singur om!

În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă şi constructivă pentru a putea reacţiona rapid la provocările din pieţele internaţionale”, menţionează PSD.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat miercuri că social-democrații vor hotărî duminică, în ședința de la partid, dacă vor vota bugetul și dacă vor depune amendamente. Acesta a precizat că amendamentele vor fi depuse fără negocieri, prin apelarea la „buna-credință” a parlamentarilor.