Ninsorile revin în România!

România se pregătește pentru un nou val de aer polar, în a doua jumătate a lunii martie, care va aduce temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor transmise miercuri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Și prognozele publicate de AccuWeather anunță că un nou vortex polar va coborî peste o parte a Europei, aducând temperaturi mai scăzute și ninsori în mai multe regiuni ale țării.

Ninsorile vor apărea în intervalul 17-21 martie 2026. Conform AccuWeather, timp de cinci zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță, iar temperaturile minime pot coborî până la -3°C.

Cele mai afectate vor fi fi localitățile situate la altitudini mari și foarte mari, precum și în stațiuni montane.

Meteorologii avertizează că, în perioada următoare, vor fi de interes intensificările vântului în sud-vestul țării, în special în sudul Banatului, vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone, rafalele pot atinge 50-65 km/h, iar în zona Carpații Meridionali pot ajunge chiar la 80 km/h.