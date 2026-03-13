Deputatul Sebastian Burduja pune „punctul pe i”: România funcționează pe administrația comunistă din 1968, cu aceleași județe și cu și mai multe orașe și comune!

Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a criticat faptul că, în anul 2026, România funcționează pe administrația comunistă din 1968, cu aceleași județe și cu și mai multe orașe și comune.

Potrivit lui Burduja, am pierdut 4-5 milioane de oameni, dar întreținem tot mai multe birouri, ștampile și dosare cu șină.

Deputatul liberal a punctat faptul că adevărul cifrelor e unul singur: 3 din 4 comune nu produc nici cât să-și plătească lumina. Mai mult, Burduja susține că suntem singura țară din fostul bloc comunist care n-a făcut nicio reformă administrativă după ’89.

„Am testat la Ministerul Energiei anul trecut: am tăiat 27% din total posturi și 35% din directori. N-a colapsat nimic. Din contră, lucrurile au început să se miște și mai bine.

E timpul să alegem: păstrăm viziunea de acum 50 de ani sau regândim România pentru viitor? Ne mulțumim cu “atât s-a putut” sau construim o țară în care taxele românilor chiar cumpără ceva util?

Dacă gândești la fel, dă mai departe. Poate așa ajunge și unde trebuie!”, a conchis deputatul.