Eurodeputatul Maria Grapini a participat, vineri, la Curtea de Apel București, la un important eveniment dedicat Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a participat, vineri, la Curtea de Apel București, la acțiunea dedicată Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor.

“În calitate de vicepreședintă a comisiei pentru Piața Internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European, am apărat drepturile consumatorilor, am inițiat modificări legislative europene și am pledat pentru măsuri drastice împotriva contrafacerilor!”, a precizat eurodeputatul Grapini, la finalul evenimentului organizat de InfoCons, sub egida Federației Asociațiilor de Consumatori.

De menționat faptul că protejarea drepturilor consumatorilor a reprezentat o prioritate pentru eurodeputatul S&D, care a precizat, prin numeroase intervenții avute în plenul și comisiile PE, că fiecare cetățean trebuie să fie conștient de calitatea sa de consumator, care are cu adevărat drepturi, dar și obligații. De asemenea, Maria Grapini a avertizat statul român că există reglementări europene extrem de dure pe care trebuie să le aplicăm și noi, pe plan intern. Trebuie, de asemenea, a susținut Maria Grapini, să facem o educație temeinică cetățeanului care, la rândul său, trebuie să știe să se apere, să se protejeze și să facă reclamații, când situația o impune.

Evenimentul de vineri și-a propus să evidențieze importanța protecției consumatorilor și a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și rolul acestora în consolidarea unui climat socio-economic bazat pe transparență, responsabilitate și încredere.

În cadrul evenimentului a fost lansată Strategia de Protecție a Consumatorilor și a Proprietății Intelectuale, din perspectiva creșterii gradului de încredere al populației în toate domeniile sectoriale strategice pentru creșterea calității vieții și a climatului socio-economic din România. Strategia este realizată în concordanță cu principiile promovate la nivel internațional de Consumers International și de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO / OMPI) pentru anul 2026.