Radu Jude, în selecția Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026, cu lungmetrajul „Jurnalul unei cameriste”

Cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude, „Jurnalul unei cameriste”, a fost inclus în selecția oficială a celei de-a 58-a ediții a secțiunii Quinzaine des Cinéastes din cadrul Festivalul de Film de la Cannes.

Festivalul se desfășoară în perioada 12-23 mai, iar selecția Quinzaine des Cinéastes include 18 lungmetraje, după cum a anunțat astăzi, în conferința de presă, Julien Rejl, directorul artistic al secțiunii.

„Noul meu film, Le Journal d’une femme de chambre (Jurnalul unei cameriste), nu este nici o adaptare a romanului omonim a lui Octave Mirbeau, nici un remake al vreunuia din filmele (unele făcute de mari cineaști, precum Luis Buñuel) care adaptează cartea. Este mai degrabă o variațiune în jurul unora din temele cărții – iar povestea se concentrează pe viața unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux. E un film care amestecă diverse teme – emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, raportul dintre teatru, literatură și cinema etc. – totul turnat într-o formă pe care mi-o doresc, dacă nu originală, cel puțin unică, în măsura în care e gândită special doar pentru acest film. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor și mai ales casei de producție Avanpost, care a făcut eforturi mari să asigure producția locală a filmului, ținând cont și că proiectul a fost respins la concursul Centrului Național al Cinematografiei.”, a declarat Radu Jude.

Din distribuție fac parte actorii Ana Dumitrașcu, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Amélie Prévot, Louve Proust, Louen Bouteiller, Ilinca Manolache, Sofia Ioana Dragoman, Liliana Ghiță

Imaginea este semnată de Marius Panduru (RSC), iar montajul este realizat de Cătălin Cristuțiu. Producător este Alexandru Bogdan, producător executiv Carmen Rizac, coproducător Vlad Rădulescu, iar manager de producție Bogdan Diaconu.

„Pentru noi, Jurnalul unei cameriste este exact tipul de cinema pe care vrem să-l susținem: radical în formă, lucid în observație și ancorat într-o realitate incomodă, dar necesară. Colaborarea a însemnat asumarea unui risc real – atât artistic, cât și de producție – într-un context în care proiectul nu a beneficiat de sprijin instituțional. Am ales însă să mergem mai departe tocmai pentru că filmul propune o perspectivă esențială asupra tensiunilor contemporane dintre Est și Vest. Selecția la Quinzaine des Cinéastes confirmă nu doar relevanța demersului artistic, ci și faptul că astfel de proiecte independente își găsesc locul în dialogul internațional. Îi suntem recunoscători lui Radu Jude pentru încrederea acordată și pentru dedicarea cu care a construit acest proiect, oferindu-ne ocazia de a contribui la un film care își asumă fără compromisuri propria viziune.” a declarat Vlad Rădulescu, producător Avanpost.

„Jurnalul unei cameriste” este o producție SBS, coprodusă de Avanpost.

Proiect realizat cu sprijinul BRD – Groupe Société Générale, partener al filmului, și iSTYLE România, partener tehnologic.

Filmul urmează să fie lansat în cinematografele din România în cursul acestui an, fiind distribuit de Independența Film.

Radu Jude a mai fost prezent în selecția a Festivalului de la Berlin cu scurtmetrajele Potemkiniștii (2022), Trece și prin perete (2014) și O umbră de nor (2013).

Despre Radu Jude

Regizor şi scenarist, Radu Jude a câştigat cu lungmetrajul său de debut – „Cea mai fericită fată din lume” – premiul CICAE, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, 2009. În 2012 a lansat lungmetrajul „Toată lumea din familia noastră”, prezentat în premieră mondială în secţiunea Forum la Berlinale. Pelicula „Aferim!” (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor. Ea a fost urmată de „Inimi cicatrizate” (2016), care a fost recompensată cu două premii la Locarno IFF şi pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Mar del Plata, de documentarul „Ţara moartă” (2017) şi de lungmetrajul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018), primul film românesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary.

În 2020, Radu Jude a fost prezent la Berlinală, secțiunea Forum, cu două lungmetraje: „Tipografic majuscul” şi „Ieşirea trenurilor din gară”. Un an mai târziu, s-a impus între toate filmele din competiție cu „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, recompensat cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film. În același an 2021, scurtmetrajul său „Plastic semiotic” a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția.

La ediția din 2022 a Berlinalei a fost selectat în competiția de scurtmetraje cu „Amintiri de pe Frontul de Est”, realizat împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă.

Scurtmetrajul “Potemkiniștii” (2022) a avut premiera mondială în cadrul Quinzaine des Réalisateurs și a fost selectat în peste 20 de festivaluri internaționale. Au urmat filmul eseu „Sleep #2” și documentarul “8 ilustrate din lumea ideală”, realizat împreună cu filozoful Christian Ferencz-Flatz, prezentate La Festivalul de film de la Locarno în 2024, în afara competiției. Au urmat lungmetrajele “Kontinental ‘25” (selectat în competiția oficială a Festivalului de la Berlin) și “Dracula” (în competiția Festivalului de la Locarno) în 2025 și documentarul “Plan contraplan”, realizat cu istoricul Adrian Cioflâncă, prezentat în selecția de scurtmetraje a acestui an de la Berlin.