Peter Magyar va suspenda programele de știri ale televiziunii publice!

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a anunțat miercuri dimineață că va suspenda buletinele de știri ale presei publice, acuzându-le că au devenit un instrument de propagandă al fostului regim Viktor Orban. Anunțul a fost făcut chiar la cele două instituții‑fanion ale presei de stat, programul de știri al televiziunii, M1, și radioul public, Radio Kossuth.

Péter Magyar – președintele partidului Tisza, care a câștigat alegerile parlamentare – a acordat două interviuri în direct, la Radio Kossuth și apoi la M1.

La trei zile după alegeri, a fost invitat la emisiunea „Bună dimineața, Ungaria!”, iar conversația s-a derulat într-o atmosferă tensionată, după ce Magyar a precizat că, de îndată ce va ajunge la conducerea țării, partidul său va iniția demersurile pentru suspendarea serviciilor publice de știri, scrie hvg.hu.

Chiar din debutul interviului, noul lider de la Budapesta a amintit că ultima sa apariție în mass‑media controlată de stat a fost în urmă cu un an și jumătate. „Văd că în ultimele 1–2 zile, de când a avut loc schimbarea de regim și de când Fidesz a suferit o înfrângere foarte gravă, unii oameni au încercat să funcționeze ca mass‑media independentă în această clădire”, a precizat el.

„După formarea unui guvern, unul dintre primii pași va fi suspendarea serviciilor acestei instituții mass-media de propagandă. Dorim o nouă lege a mass-media, o nouă autoritate media și crearea unor condiții profesionale.”

Chiar dacă interviul TV nu a mai fost atât de conflictual, viitorul premier a reluat acuzațiile la prestația presei de stat.