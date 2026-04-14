El e “matematicianul” din șa

Daniel Bucur, călărețul de top care se ocupă alături de famila sa 52 de cai, dezvăluie secretul succesului în probele de sărituri peste obstacole: „această disciplină e matematică pură, trebuie să știi să calculezi fuleul calului la milimetru!”

În probele de sărituri peste obstacole, adrenalina se împletește cu precizia de ceasornic. Daniel Bucur nu este doar un călăreț de elită, ci un adevărat strateg care știe că, între eșec și podium, diferența o face o simplă fracțiune de secundă.

“Este o matematică ușoară ce facem noi cu calul pe teren. Dacă ai văzut, dăm cu pasul înainte, ne măsurăm numărul de metri, dar trebuie să știm și ce metrii are calul meu în fuleu ca să reușesc matematica respective”, dezvăluie Daniel.

În mintea călărețului, parcursul dintre obstacole nu este doar o alergare.

“Și atunci încerci să desenezi, așa ca cu acuarela, în funcție de planul pe care ți-l faci dinainte, în mod perfect, toate distanțele și toate liniile tehnice din parcurs”, continua acesta.

I-au trecut sute de cai prin mâini

„Tricolorul” din lotul național în probele de sărituri peste obstacoloe a crescut printre cai, într-o familie unde acest sport este religie. Tatăl său, unul dintre cei mai mari călăreți ai României, Ionel Bucur i-a predat prima lecție: responsabilitatea. Astăzi, Daniel, alături de famila sa, au grijă acasă, la Sibiu, de un număr impresionant de cai. “Acum, acasă avem 52 de cai! Suntem o echipă de oameni hotărâți, foarte organizați și foarte responsabili. În general, când plecam cu toată echipa, avem undeva între 24 și 28 de cai. Pentru mine personal, 4,6” , mărturisește călărețul.

De când s-a apucat de sportul ecvestru, Daniel a pierdut numărul cailor care i-au trecut prin mâini “Probabil că sute de cai, datorită faptului că tata a fost și este în continuare unul dintre cei mai buni sportivi ai României și atunci rulajul de cai la noi a fost mereu foarte mare”, încheie el.