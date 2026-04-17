Trump susține că Iranul a acceptat să renunțe la urmele nucleare pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani!

Președintele american Donald Trump a făcut un anunț surprinzător joi seară, 16 aprilie 2026, susținând că Iranul a acceptat să renunțe la posesia armelor nucleare pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani. Trump a indicat Islamabadul drept posibilul loc pentru semnarea unui acord de pace istoric, precizând că este dispus să facă o vizită oficială în capitala Pakistanului pentru a finaliza negocierile cu Teheranul.

Într-o succesiune rapidă de anunțuri făcute de la Casa Albă și prin intermediul platformei Truth Social, președintele Donald Trump a conturat joi, 16 aprilie 2026, o nouă arhitectură de securitate pentru Orientul Mijlociu. Liderul american s-a arătat extrem de optimist în fața jurnaliștilor, înainte de a pleca spre Nevada și Arizona, sugerând că un acord istoric cu Iranul este mai aproape decât s-ar fi crezut, deși acesta este dublat de un avertisment militar fără echivoc din partea Pentagonului.

Donald Trump a dezvăluit că Teheranul ar fi acceptat, în principiu, să nu dețină arme nucleare pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani, acceptând totodată să renunțe la stocurile de uraniu îmbogățit care ar fi supraviețuit atacurilor aeriene americano-israeliene de anul trecut. Deși BBC notează că Iranul nu a oferit încă o reacție oficială, președintele american a indicat Islamabadul drept locația probabilă pentru semnarea tratatului final. Mai mult, Trump și-a exprimat disponibilitatea de a călători personal în capitala Pakistanului pentru a pecetlui înțelegerea, subliniind că documentul va conține clauze de neproliferare extrem de ferme, care, în viziunea sa, ar putea depăși chiar și pragul celor două decenii anunțate.

În timp ce Casa Albă, prin vocea purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt, vede negocierile de la Islamabad ca pe un pas natural după cele șapte săptămâni de conflict, diplomația pakistaneză rămâne precaută. Tahir Andrabi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Pakistan, a precizat că, deși există deschidere pentru dialog, nu a fost stabilit încă un calendar fix pentru această rundă crucială de discuții.

În paralel cu dosarul iranian, Donald Trump a anunțat un succes diplomatic major pe axa Tel Aviv – Beirut. În urma unor discuții directe cu președintele libanez Joseph Aoun și cu premierul Benjamin Netanyahu, liderul american a confirmat intrarea în vigoare a unui armistițiu de 10 zile, menit să pregătească terenul pentru o pace durabilă. Momentul este unul simbolic, Trump subliniind că delegațiile celor două țări s-au întâlnit la Washington, sub medierea secretarului de stat Marco Rubio, pentru prima dată în ultimii 34 de ani.