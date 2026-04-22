Ministrul Rogobete anunță că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru cei cu boli grave și urgențe

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificări importante privind plata primei zile de concediu medical, după ce propunerea inițială nu a trecut prin Guvern și a fost reluată în Parlament.

Oficialul a explicat că autoritățile au încercat inițial să corecteze problema printr-o ordonanță de urgență, însă aceasta nu a fost adoptată. Ulterior, proiectul a fost susținut în Parlament, unde au fost introduse excepții pentru categoriile vulnerabile.

„Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplătită, rapid, prin ordonanță de urgență în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunțat și am susținut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare, pentru pacienții cronici, pacienții incluși în programele naționale de sănătate, pacienții care beneficiază de spitalizare de zi și în cazul urgențelor medico-chirurgicale”, a transmis ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat că măsura vine să corecteze o situație dificilă pentru mulți români, care erau puși în fața unei alegeri între sănătate și venit.

„Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă și nu este un sistem care își protejează oamenii. Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură. Este o formă de protecție reală pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem”, a explicat acesta.

Ministrul a mulțumit parlamentarilor pentru susținerea proiectului și a transmis că astfel de decizii trebuie duse până la capăt, chiar dacă nu sunt adoptate din prima.

„Mulțumesc comisiilor de sănătate și de muncă din Parlament și tuturor colegilor parlamentari care au înțeles nevoia de a introduce aceste excepții. Când o decizie bună nu trece din prima, nu o abandonezi. O corectezi, o explici și o duci până la capăt. Pentru că încrederea se construiește din decizii care contează în viața de zi cu zi”, a mai transmis Alexandru Rogobete.