Kelemen Hunor și UDMR rămân alături de premierul Bolojan!

Kelemen Hunor și Ilie Bolojan au făcut declarații de presă după discuțiile între liderii PNL și UDMR. Hunor anunță că formațiunea pe care o conduce rămâne la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan, sperând să se găsească o soluție pentru asigurarea unei majorități pe termen mediu și lung.

„Așa cum am stabilit cu domnul premier Ilie Bolojan am discutat despre situația politică și am ajuns la concluzia următoare. Indiferent ce se întâmplă mâine sau poimâine noi rămânem în echipa de guvernare și ne facem treaba cât de bine se poate. Sper să se găsească o soluție pentru un guvern majoritar pentru a se asigura stabilitatea țării.

Noi ne-am asumat în mai să guvernăm împreună pentru a rezolva problemele cele mai importante. Vom continua în zilele următoare, noi mergem la consultări la domnul președinte și de acolo o să fac iarăși o declarație. Mulțumesc domnului premier.”, a transmis Kelemen Hunor după consultările cu Ilie Bolojan.

Premierul spune că, în cazul demisiei miniștrilor PSD, posturile vacante vor fi înlocuite cu titularii portofoliilor care rămân, astfel încât proiectele ce sunt în derulare să poată fi continuate.

„Am discutat despre funcționarea guvernului în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage și am convenit ca în această situație să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi continuate și să susținem proiectele importante pe agenda guvernamentală.

E vorba de proiectele care țin de PNRR, aici trebuie să respectăm jaloanele care înseamnă reforme, jumătate din ele țin efectiv de guvern. E nevoie în următoarele săptămâni să închidem aceste proceduri, pentru a finanța proiectele importante. Vă vom ține la curent în funcție de evoluția evenimentelor.”, a punctat Ilie Bolojan.