Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, 19 ani de închisoare!

Procuratura a cerut inițial o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc, învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”.

Alexandru Cernei a subliniat că pedeapsa este una mare, din motiv că inculpatul este acuzat de cinci capete de acuzare în această anchetă penală, fiind vorba de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

În replică, Vladimir Plahotniuc, prin intermediul avocatului, și-a exprimat indignarea față de aceasta, susținând că a fost impusă „mai mult politic”.

Sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău nu este definitivă, având drept de apel la Curtea de Apel Centru. Totuși, decizia de confiscare a peste 60 de milioane de dolari din conturile lui Vladimir Plahotniuc a fost confirmată, marcând un moment important în lupta împotriva corupției din Republica Moldova. Cazul reprezintă unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din istoria recentă a țării, cu implicații politice și economice semnificative.

Pedeapsa în primă instanță vine la aproape opt luni de când acesta a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe cu avionul, la șase ani de la fuga din țară.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state, sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.