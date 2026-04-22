Vista Bank debutează la Bursa de Valori București cu o emisiune de obligațiuni în valoare de 17 milioane de euro

Vista Bank, instituție cu o prezență de peste 25 de ani pe piața bancară din România, marchează astăzi debutul ca emitent de obligațiuni la Bursa de Valori București (BVB), listând emisiunea de obligațiuni în valoare de 17 milioane de euro pe Piața Reglementată a Bursei și consolidându-și astfel strategia de diversificare a surselor de finanțare prin intermediul pieței de capital.

Vista Bank operează în România printr-o rețea de 35 de sucursale și 5 centre de afaceri, oferind o gamă completă de produse și servicii financiar-bancare dedicate atât clienților locali, cât și celor internaționali.

Obligațiunile listate astăzi fac parte dintr-un Program extins de emisiune de obligațiuni pe Termen Mediu (MTN Program – Medium Term Notes) în baza căruia banca poate emite obligațiuni în mai multe tranșe. Valoarea nominală maximă a tuturor tranșelor este de 100 milioane de euro.

Principalele caracteristici ale emisiunii de obligațiuni VISTA36E:

Volum: 170 de obligațiuni cu o valoare nominală de 100.000 euro fiecare

Dobândă: Variabilă, calculată ca EURIBOR 3M + 3%, cu plata trimestrială a cuponului

Maturitate: 18 martie 2036

Tip: Obligațiuni corporative, neconvertibile și negarantate

Subscriere: În cadrul ofertei de vânzare de obligațiuni au subscris 3 investitori profesionali

Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea activității generale a băncii

“Urăm bun venit Vista Bank la Bursa de Valori București. Debutul băncii prin Programul de Obligațiuni MTN demonstrează încredere în mecanismele pieței de capital și reconfirmă rolul Bursei ca motor de finanțare pentru companiile din România. Ne bucurăm că Vista Bank se alătură instituțiilor financiar-bancare tot mai numeroase ce apelează la piața de capital pentru a obține finanțare. Este o dovadă că piața de capital locală a atins un nivel de maturitate care oferă flexibilitatea și eficiența necesare instituțiilor financiare pentru a-și susține planurile de creștere. Privim cu încredere spre un parteneriat solid alături de Vista Bank, în care să marcăm împreună cât mai multe momente de succes”, a declarat Remus Vulpescu, CEO BVB.

„Listarea primei noastre emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București marchează un moment important în dezvoltarea Vista Bank și confirmă strategia noastră de diversificare și optimizare a structurii de capital. Prin această tranzacție, ne consolidăm capacitatea de a ne sprijini clienții și de a contribui activ la finanțarea economiei românești. Dorim să le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată și interesul manifestat față de această primă emisiune de obligațiuni, precum și Bursei de Valori București pentru înaltul nivel de profesionalism și cooperarea excelentă. Credem cu tărie că piața de capital va juca un rol tot mai important în strategia noastră de creștere”, a declarat Georgios Athanasopoulos, CEO Vista Bank.

Firma de avocatură care a asistat emitentul pe parcursul tranzacției a fost Clifford Chance Badea. Participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care a reprezentat Vista Bank pentru admiterea la tranzactionare a acestei emisiuni de obligațiuni este Swiss Capital.

„Această tranzacție reconfirmă evoluția pieței de capital din România către un canal de finanțare matur, eficient și din ce în ce mai competitiv pentru instituțiile financiare. Swiss Capital își consolidează poziția de advisor și intermediar de referință pentru emitenții care vizează soluții de finanțare sofisticate și acces direct la baza de investitori instituționali. Debutul Vista Bank pe piața obligațiunilor reprezintă nu doar o premieră pentru emitent, ci și un indicator clar al accelerării tendinței de utilizare a instrumentelor pieței de capital. Anticipăm o creștere susținută a activității în acest segment, iar Swiss Capital va continua să joace un rol central în structurarea și execuția unor astfel de tranzacții”, a declarat Remus Dănilă, specialist Capital Markets, Swiss Capital.

Vista Bank deține active totale în valoare de peste 2 miliarde de euro, credite în valoare de 1,1 miliarde de euro și depozite de 1,8 miliarde de euro, conform datelor preliminare la final de 2025.

Despre Vista Bank

Vista Bank este prezentă pe piața bancară din România din 1998 și operează o rețea de 35 de sucursale și 5 centre de afaceri. Banca oferă o gamă completă de produse și servicii dedicate atât clienților locali, cât și celor internaționali. În ultimii ani, Vista Bank a adoptat o strategie de creștere accelerată și consolidare pe piața locală, inclusiv prin achiziția Crédit Agricole Bank România în 2022, a Alpha Leasing Romania și Alpha Insurance Brokerage (Romania) în 2025. La începutul anului 2026, Vista Bank a semnat un acord pentru achiziția Investimental, tranzacție estimată a avea loc în al doilea trimestru al acestui an și condiționată de aprobarea sa de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Extinderea dimensiunii business-ului îi va permite băncii să își optimizeze capacitatea de a oferi o experiență bancară îmbunătățită clienților existenți și viitori. Pentru mai multe informații: www.vistabank.ro.

Despre Bursa de Valori București

BVB este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. Pe cele două piețe pe care le administrează BVB, Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni, unități de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferință. În 2025, capitalizarea tuturor companiilor listate la BVB a depășit pragul de 500 miliarde de lei (100 miliarde de euro).

Indicele BET, principalul indice al pieței de capital din România, care arată performanța celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, a înregistrat în 2025 cea mai bună performanță din ultimii 16 ani (+46%). De la începutul anului, indicele BET înregistrează o creștere de 17%.

În anul 2020, piața de capital din România a fost recunoscută prin promovarea la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell. În prezent, 12 companii românești sunt incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. În anul 2025, MSCI a recunoscut piața locală de capital drept Piață de Frontieră Avansată, marcând un moment de referință în direcția obținerii statutului de Piață Emergentă pentru România din partea MSCI. Un total de 35 de companii românești sunt incluse în indicii MSCI. Mai multe informații pe www.bvb.ro.