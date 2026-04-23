UMF Carol Davila din București anunță câștigarea proiectului EXCELY-primul Centru de Excelență în Biopsie Lichidă în Cancer pentru Medicina Personalizată din România!

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti (UMFCD) anunta castigarea proiectului EXCELY – Excellence Center in Liquid Biopsy in Personalized Medicine, finantat prin programul HORIZON EUROPE, apel Teaming for Excellence. EXCELY este primul proiect finantat prin acest tip de apel din Romania – si va conduce la infiintarea unui Centru de Excelenta in cadrul UMFCD, la Bucuresti, care va integra cercetarea, diagnosticul clinic, studiile translationale si bioinformatica intr-o singura structura dedicata medicinei de precizie.

Centrul de Excelenta in Biopsia Lichida va fi axat pe diagnosticarea precoce a cancerului si bolilor cardiovasculare – doua dintre principalele cauze de deces evitabil din Romania, unde peste 55% din cancere sunt depistate in stadii avansate (III-IV).

Biopsia lichida este o abordare minim invaziva de detectare a materialului biologic eliberat de tesuturile bolnave in fluidele corporale, oferind o platforma diagnostica de ultima generatie bazata pe analiza ADN tumoral circulant (ctDNA), ADN fara celule (cfDNA) si alti biomarkeri. Noile metode de diagnostic prin biopsie lichidă dezvoltate în cadrul Centrului vor permite detectarea cancerului și a bolilor cardiovasculare în stadii mult mai timpurii, printr-o simplă recoltare de sânge. In plus aceste tehnologii vor facilita monitorizarea in timp real a raspunsului la tratament, permitand ajustarea rapida si personalizata a terapiilor. Astfel se va reduce semnificativ mortalitatea evitabilă și se va îmbunătă calitatea vieții pentru mii de pacienți români.

Totodata prin proiect se vor dezvolta parteneriate strategice cu companii farmaceutice, producători de dispozitive medicale și organizații de cercetare pentru studii clinice.

Consorțiul reuneste sase institutii de rang mondial: UMFCD (coordonator, Romania), Institutul de Cercetare -Dezvoltare in Genomica – ICDG (partener national, Romania), Netherlands Cancer Institute – NKI (Olanda), University of Tubingen – UT si RWTH Aachen University (Germania), respectiv Johns Hopkins University (SUA).

Prin reteaua sa de 40+ spitale clinice afiliate, Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Carol Davila’ va coordona testarea a peste 5.000 de pacienti si va stabili primul laborator certificat international de biopsie lichida si multi-omica din Romania, impreuna cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare in Genomica. UMPCD coordoneaza deja cel mai important proiect de cercetare din Romania – ROGEN (85 Milioane EUR), ceea ce confirma capacitatea sa de management a unor initiative de amploare europeana.

Proiectul are o durata de 6 ani si va beneficia de o finantare totala de 30 Milioane Euro, dintre care 15 Milioane Euro vor fi alocati de catre Comisia Europeana si 15 Milioane Euro prin cofinantare complementara – care face obiectul unor angajamente institutionale experimate de Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) prin Programul Sanatate 2021-2027, si din partea Autoritatii Nationale pentru Cercetare. Fondurile vor fi destinate exclusiv Centrului de Excelenta pentru: infrastructura de cercetare si echipamente (secventiatoare de ultima generatie, platforme AI/ML, banca de probe biologice), amenajarea si dotarea laboratoarelor clinice si de bioinformatica, precum si suport pentru studii si proiecte pilot clinico-translationale. Investitia va ajuta sustenabilitatea Centrului dupa incheierea finantarii europene.

UMFCD adreseaza sincere multumiri Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) pentru angajamentul ferm, Autoritatii Nationale pentru Cercetare si Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) pentru sprijinul continuu acordat Universitatii in contextul consolidarii ecosistemului national de cercetare si inovare.

Universitatea evidentiaza, de asemenea, contributia substantiala a Institutului de Cercetare-Dezvoltare in Genomica si a domnului Profesor Victor Velculescu, a caror implicare in constructia Consortiului si definirea componentei stiintifice au contribuit direct la succesul proiectului.

Colaborarea cu autoritatile de stat a fost esentiala pentru alinierea obiectivelor proiectului EXCELY cu Strategia nationala RDI 2022-2027 si cu politica de coeziune europeana.

„Excely reprezinta un moment de cotitura pentru cercetarea biomedica din Romania, fiind primul proiect de acest tip din tara noastra – un centru care integreaza cercetarea de varf, infrastructura clinica și artificiala pentru a transforma modul in care detectam si tratam cancerul si bolile cardiovasculare. Suntem mândri ca aducem Romania pe harta europeana a medicinei de precizie, in parteneriat cu cu institutii de top la nivel mondial!”, a precizat rectorul UMFCD, prof. univ. dr. Viorel Jinga.