EARTH DAY: „România pierde timp, iar viitorul nu așteaptă!” – apel dur pentru acțiune, lansat la Palatul Parlamentului!

Ziua Pământului a devenit, la București, un moment de avertisment public. În cadrul conferinței „Earth Day – The Day After Tomorrow”, organizată la Palatul Parlamentului, mesajul a fost unul direct: România nu mai are timp pentru amânări.

Într-un context global în care schimbările climatice și presiunea asupra resurselor devin tot mai vizibile, lideri din educație, politică, mediul de afaceri și societatea civilă au cerut decizii clare și acțiuni concrete.

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, a transmis un apel ferm:

„Nu mai putem amâna. Este momentul să ne uităm sincer la ce lăsăm în urmă și să transformăm responsabilitatea în acțiune reală.”

Dan Constantin, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), a subliniat importanța comunicării:

„Responsabilitatea față de mediu trebuie să fie o temă zilnică, nu una de ocazie.”

Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a evidențiat rolul educației:

„Nu mai vorbim despre viitor, ci despre prezent. Educația este cheia schimbării.”

Anca Marinescu, Director Comunicare și Corporate Affairs RetuRo, a oferit un exemplu concret:

„Schimbarea este posibilă atunci când există colaborare reală între instituții și societate.”

Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a adus o perspectivă personală:

„Ca părinte, mă gândesc la lumea în care vor trăi copiii noștri. Este o responsabilitate pe care nu o mai putem ignora.”

Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a atras atenția asupra responsabilității individuale:

„Trebuie să înțelegem impactul acțiunilor noastre, nu doar să acționăm.”

Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a punctat o problemă de fond:

„Avem informație, dar pierdem capacitatea de a colabora. Fără colaborare, nu există soluții.”

Florentina Gherghiceanu, consilier general, a evidențiat blocajele administrative:

„Nu ducem lipsă de planuri, ci de consecvență în implementare.”

Cristian Roșu, analist politic, a transmis unul dintre cele mai puternice avertismente:

„Industria fast fashion nu mai este doar o problemă de consum, ci una majoră de mediu. Trăim într-o cultură a risipei accelerate, iar impactul este uriaș. Nu mai vorbim doar despre consum, ci despre o criză reală a resurselor.”

Ionuț Botorogeanu, antreprenor, fondator iStoma și Caut Dentist Bun, a sintetizat ideea centrală:

„Viitorul nu vine de la sine. Se decide în fiecare zi, prin alegerile pe care le facem.”

Mihaela Filip, psiholog, a atras atenția asupra dimensiunii umane a crizei:

„Responsabilitatea nu este doar o decizie rațională, ci și una emoțională. Fără conștientizare, nu putem schimba comportamentele.”

Adela Fekete, profesor la Universitatea Ecologică din București, a subliniat rolul educației:

„Trebuie să îi ajutăm pe tineri să înțeleagă responsabilitatea pe care o au față de viitor.”

Evenimentul „Earth Day – The Day After Tomorrow” a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Academia Da Vinci și Universitatea Ecologică din București, cu susținerea RetuRo, Banca Transilvania, Mastercard, LITERA, Coca-Cola și alți parteneri.

Mesajul final a fost unul clar: viitorul nu mai este o opțiune. Este o responsabilitate imediată.